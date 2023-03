Azbestová kauza: Podezřelé jsou firmy i úředníci, říká státní zástupce

V pondělí ráno se na recepci středočeského krajského úřadu objevila skupina kriminalistů. Ukázali soudní povolení k prohlídce, na ruce si připnuli barevné pásky s nápisem „Policie“ a vydali se do kanceláří.

Seznam Zprávy jako první popsaly, co vyšetřovatele do sídla kraje na pražském Smíchově přivedlo. Jde o to, že kraj už před lety pronajal několik set hektarů velké území po sovětské armádě v Milovicích na Nymbursku firmě Mladá RP. Firmě navíc předloni vyplatil přes 100 milionů s tím, že Mladá RP zbourá vojenské budovy a předá kraji vyčištěné území.

Jenže podle policie se demolice neodehrála podle zákona: Suť s obsahem nebezpečného, rakovinotvorného eternitu někdo rozhrnul po areálu. Místo aby ji odvezl k bezpečné, avšak drahé likvidaci.

„Prověřujeme dva trestné činy. Neoprávněné nakládání s odpady a podvod,“ říká Štěpán Brunclík, státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Nymburce, který kauzu dozoruje.

Začne policie v nejbližší době někoho stíhat? Nebo je tahle kauza teprve na začátku?

Nedá se předpokládat, že by byl někdo v brzké době obviněn. Máme zajištěno velké množství dokumentů. Jejich analýza a vyhodnocení určitě potrvá delší dobu.

Jsou hlavními podezřelými firmy, které vojenské stavby odstraňovaly? Anebo úředníci či politici Středočeského kraje?

V tuto chvíli je prověřování zaměřené primárně na činnosti v bývalém výcvikovém prostoru. A v návaznosti na to se zabýváme i tím, zda nedošlo k nějakému opomenutí, ať už úmyslnému nebo nedbalostnímu, ze strany osob, které měly tu agendu na starosti za Středočeský kraj jako vlastníka území. A jak je možné, že si tyto osoby problému nepovšimly a neřešily ho. Proto policie prováděla úkony trestního řízení i v sídle Středočeského kraje.

Jak se tedy azbest do půdy dostal?

Jde o to, že v bývalém výcvikovém prostoru v Milovicích, který užívala sovětská armáda, byly prováděny demolice budov včetně eternitové střešní krytiny. A to tak, že eternit nebyl separován. Podle našich zjištění byl rozdrcen a rozlámán, ponechán na místě, různě rozvážen po lokalitě. Takže došlo ke kontaminaci území nebezpečným azbestem. Přičemž to bylo v takovém množství a v takovém rozsahu, kterého si lze těžko nevšimnout.

Galerie: O co šlo v Milovicích

Foto: Jiří Rublič, ČTK +16

Takže ta kontaminace azbestem není otázkou posledního roku či dvou?

Teď to nedokážu přesně časově vymezit, nemám před sebou všechny dokumenty. Ale není to otázka posledních dvou let. Už v minulosti tyto činnosti šetřila i Česká inspekce životního prostředí, nicméně z nějakých důvodů bourací práce dál pokračovaly. Kraj byl podle našeho názoru poškozen, proto v této věci probíhaly platby za prováděné práce. A pokud by Středočeský kraj věděl, že se demolice provádějí takovým způsobem, těžko by za ně platil.

Přestože je to území zanesené azbestem, zástupci Středočeského kraje ho převzali jako dokonale vyčištěné?

Úplně přesně nevím, jak to pobíhalo. Teď provádíme úkony trestního řízení, abychom zjistili vztahy mezi Středočeským krajem a společnostmi, které na tom území hospodařily. Tedy co bylo předmětem různých smluv a jaká finanční plnění tam proběhla. To abychom mohli posoudit, jestli je tam nějaké trestněprávní jednání.

Je dnes to území pro lidi nějak nebezpečné?