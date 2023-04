„Zakázali nám knihu.“ Ve Sněmovně se sešli kritici Bradáčové a spol.

„Celá kapitola se věnuje zpochybňování výsledků trestního řízení a vyvolání pochyb o morálním profilu žalobců. Knihu považují za prvek poškozující jejich pověst a zasahující do jejich života soukromých osob,“ uvedl soud.

„Byli jste okradeni o jednu publikaci. Jen proto, že jeden z příběhů je napsaný z jiného pohledu, byli vydavatelé požádání o nevydáváni knihy. Ani na půdě Parlamentu to nejde. Dochází zase k omezování svobody slova. To mě docela šokuje. Je to ale dobrá reklama pro tu knížku,“ uvedl ve svém vystoupení aktivista a čestný předseda spolku Šalamoun John Bok.