Blažek k možnému střetu zájmů: Já plním jen funkci pošťáka

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) ve druhé části rozhovoru pro Seznam Zprávy odmítá, že by se vzhledem k probíhajícímu vyšetřování brněnské bytové kauzy ocital ve střetu zájmů.

A to ani vzhledem k tomu, že se jeho jméno objevilo mezi prověřovanými. „Už čtyři roky se o tom píše. V radě městské části Brno-střed, kde se o bytech rozhodovalo, nepůsobím od roku 2010, to už je 13 let. Jsem si zcela jistý, že s bytovou kauzou, pokud existuje, nemám společného vůbec nic. Necítím žádný střet zájmů,“ uvedl ministr v interview.

Stojí si rovněž za tím, že si Ministerstvo spravedlnosti v případu vyžádalo informace týkající se příslušných žalobců a soudců. Prý od začátku počítal s tím, že jeho postup vzbudí pozornost.

„Vždycky hrozí, že v nějakém městě bude někdo stíhaný a bude z nějaké politické strany. Stejně tak jsem nevyčítal ministru vnitra Vítu Rakušanovi, že je ministrem vnitra, když policie stíhá jednoho politika z hnutí STAN. V tomto je bytový případ podobný, ve kterém figuruje jeden člen ODS. Bylo by zcela špatně, kdybych si nevšímal Brna jen kvůli obavě, že dostanu mediální facku. Počítal jsem s tím od začátku,“ dodal.

V bytové kauze se vyšetřují manipulace se stamilionovým majetkem Brna v organizované skupině.

V rozhovoru pak vysvětluje i to, proč by podpořil šéfa poslanců ODS Marka Bendu - pokud by projevil zájem zamířit na Ústavní soud, jak před několika dny informoval týdeník Respekt. „Když se mě ale ptáte na to, zda by takový typ člověka patřil na Ústavní soud, pak říkám ano a podpořil bych ho,“ míní Blažek.

Napadlo vás v průběhu bytové kauzy, že byste odstoupil z funkce?

Ani na vteřinu mě nenapadlo, že bych odcházel kvůli tomu, že vykonávám své pravomoci. Byla by chyba, kdybych to udělal. Ve veřejném prostoru je kolem mých aktivit spousta informací, které nejsou tak, jak jsou popisovány.

Neprospělo by politickému klidu, kdybyste rezignoval?

Pohybuji se v pražské politice přes 11 let. Klid jsem neměl nikdy, není to pro mě nic nového. Jen se občas zvedne intenzita neklidu. Kdo chce působit ve funkci ministra, nemůže si myslet, že ho čeká klid.

Dotazy zveřejním

Když jste se začal dotazovat na činnost státních zástupců vyšetřujících bytový případ, musel jste přece vědět, co to způsobí a vyvolá.

Napadlo mě to hned, měl jsem ale jiné dilema. Kdyby se totéž dělo v Chebu, postupoval bych stejně. Bylo by naprosto nerovné a nespravedlivé, že jen proto, že jsem z Brna, jen proto, že v jiné větvi případu je obviněný spolustraník, abych se na kauzu neptal. Kauza má několik větví, zdůrazňuji, že nikdy jsem se neptal na tu větev, kde je obviněný člen ODS.

Pokud jde o dotaz na státního zástupce, jde o interpelaci poslance (jeho stranického kolegy Václava Krále, pozn. red.), u kterého já plním jen funkci pošťáka - přeposílám dotazy, protože podle zákona to nemůže udělat nikdo jiný. V tomto případu jde o to, že postupně byli čtyři lidé zproštěni obvinění. Veřejnost i poslanci se ptali, proč vůbec daní lidé byli obvinění a celé to bylo tak medializované.

V jedné z větví jste podal kárnou žalobu na soudce, který se zabýval případem, v němž se vyšetřovatelé zajímají i o ministra životního prostředí Petra Hladíka. Proč tak zvýšený zájem o brněnské kauzy týkající se i vysoce postavených politiků?

Nejde o nic mimořádného. Jde o shromažďování podkladů na podání kárné žaloby na soudce Aleše Dufka, což probíhá od listopadu loňského roku. Nejen já, ale i státní zástupci a členové vlády byli šokovaní, že soudce vydal novinářům podle žádosti „106“ některé dokumenty z probíhajícího řízení. To se v takovém rozsahu od vzniku republiky nestalo.

Jako důkazní materiál příslušný odbor na ministerstvu shromáždil vše, co soudce vydal, abychom to předložili Nejvyššímu správnímu soudu. Ten rozhodne v květnu. Nezkoumá se, kdo jak soudí, ale jak soudce plní svou správní funkci, kterou podle našeho názoru naplňoval nesprávně tím, že listiny vydal. Tím podle nejen našeho názoru mohl trestní řízení ohrozit.

Ve funkci ministra jste si devětkrát požádal o informace z vyšetřování případu, z toho hned čtyřikrát z dané bytové kauzy. Proč se o tuto kauzu zajímáte více než o jiné?

Pouze reaguji na to, co obdržím. Zopakuji: Dostal jsem dvě stížnosti v jiných větvích, než je ta se členem ODS. Standardně jsme stížnosti přeposlali k vyjádření příslušnému státnímu zastupitelství. Pokud jde o interpelace zákonodárců, svědčí to o tom, že poslanci jsou znepokojení situací, kdy jsou lidé nesprávně obvinění a vláčení v médiích, když se nakonec ukáže, že stíhání byla nezákonná. Nemohu bránit v tom, kdo dá interpelace. Jen já jsem dostal asi 50 interpelací na různé úrovně státních zastupitelství. Dotazům vyhovíme vždycky.

Vzhledem k politickým okolnostem bytové kauzy, nepřemýšlel jste nad tím, že byste na interpelace poslanců k danému případu nereagoval?

Od vzniku republiky je to zavedený postup, státní zástupci mají vědět, na co se poslanci ptají. Nemohu neodpovědět, podle Ústavy musím na interpelaci odpovědět. Nemohu odpovědět: „Vážený pane poslanče, ono se to odehrává v Brně, raději vám nic nepošlu, protože o mně jinak budou psát špatně novináři.“ Nemohu to ani delegovat na nikoho jiného, součinnost při zpracování odpovědi musí podepsat ministr, nikdo jiný, nemohu to svěřit ani náměstkovi.

Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž uvedl, že jeden z vašich dotazů na státní zástupkyni kauzy Petru Lastoveckou byl osobní povahy. Proč?

Šlo o dotaz poslance, zda byla před výkonem funkce státní zástupkyně členkou Strany zelených. Odpověď na to jsem neznal. Vůbec netuším, zda státní zastupitelství o tomto vede nějakou evidenci. Sdělili, že taková evidence neexistuje a odpověď neznají. To je vše. Pak tam byly další otázky tohoto typu. My během pár dnů budeme moct vše zveřejnit, včetně interpelace, dotazů a odpovědí mých i státního zastupitelství. Ať pak každý posoudí, zda jsme zasáhli do osobního stavu či nikoliv.

Zeptal byste se na cokoliv, kdyby vám to v interpelaci přišlo?

Ne, praxe je taková, že já interpelace často ani nečtu, protože to řeší rovnou aparát, který to rozesílá institucím, jichž se dotaz týká. Ministr se pak seznamuje s návrhem odpovědi, aby k tomu mohl přidat například politické stanovisko. Faktická data ministr nikdy neshání, na to je zavedený systém.

Nikdy se nestalo, že by státní zástupci neodpověděli. Někdy se pouze stane, že státní zástupci něco nevědí, nebo že to není o stavu řízení. Nikdy se ale za mé praxe nestalo, že by státní zástupce napsal, že nic neřekne, protože mu to zakazuje zákon. Státní zástupci berou jako běžnou praxi, že jsou interpelace a stěžovatelé. Je to zcela legální postup.

Vyžádal byste si třeba i informaci o průběhu vyšetřování, třeba o nějakých důkazech?

To se nikdy nestalo a nikdo se na to neptá, což je správně. Mám na mysli například dotaz, koho vyšetřovatelé ještě plánují vyslechnout, kdo má v případu vypovídat a tak dále. Na to se nikdy neptá, na to by státní zástupci ani nemohli odpovědět. Byl by ale zásadní ústavní omyl myslet si, že se veřejnost nemá do skončení soudního řízení dozvědět, co žalobci dělají.

Jsou to orgány veřejné moci stejně jako soudci nebo ministři. Zákony určují, co všechno se může vědět a co nikoliv, nejde ale dopustit, že by se nevědělo vůbec nic. To by bylo v rozporu se zákony a Ústavou.

Stejné jako u Rakušana

Kořeny máte v brněnské politice a ODS. Když jste nastupoval do funkce, nepřemýšlel jste nad tím, že budete jako ministr spravedlnosti kvůli bytovému případu ve střetu zájmů?

Potom by ministra nemohl dělat nikdo. Vždycky hrozí, že v nějakém městě bude někdo stíhaný a bude z nějaké politické strany. Stejně tak jsem nevyčítal ministru vnitra Vítu Rakušanovi, že je ministrem vnitra, když policie stíhá jednoho politika z hnutí STAN. V tomto je bytový případ, ve kterém figuruje jeden člen ODS, podobný. Ano, jinou věcí by bylo, kdybych já měl být ten, kdo bude případ soudit. Ale to by byl úplně jiný příběh, ve kterém nejsme.

V dané kauze se ale policie zabývá i vaším jménem, ani tak necítíte střet zájmů?

Už čtyři roky se o tom píše. V radě městské části Brno-střed, kde se o bytech rozhodovalo, nepůsobím od roku 2010, to už je 13 let. Jsem si zcela jistý, že s bytovou kauzou, pokud existuje, nemám společného vůbec nic. Necítím žádný střet zájmů. Napsat o komkoliv, že je prověřovaný nebo prošetřovaný, je snadná věc. Uvedu čistě hypotetický příklad.

Ve vaší redakci se ztratí 100 tisíc v době, kdy tam zrovna budete i vy. Policie tedy bude prověřovat i vás, jestli jste peníze neukradl třeba vy. Také by šlo přece napsat, že jste prověřovaný policií. Nemáte šanci to jakkoliv vyvrátit. Já jsem v podobné situaci. Nedokážu si představit, jak bych měl s kauzou cokoliv jakkoliv společného, prostě to neexistuje.

Představme si, že by vyšetřovatelé bytový případ odložili. Nemáte obavu, že by pak ale zbylo podezření, že se tak stalo kvůli tomu, že jste se o případ zajímal?

Ne. Co se týká zrušených stíhání čtyř osob, stalo se tak ještě před tím, než jsme se začali ptát. Taková námitka nemůže být z rozumných úst vznesena. V ostatních větvích kauzy se nikdo na nic neptá. Ptáme se jen na to, co bylo zrušeno. Opakuji, že já - pošťák ministr - jsem se jen dotazoval za ostatní.

Projevila se kauza na vztazích ve vládní koalici? Kritizovali vás zejména Piráti.

Mluvil jsem o tom na vládě několikrát. Upozorňoval jsem na některé opakující se jevy v soustavě státního zastupitelství, zejména na úniky informací z přípravného řízení. Obdržel jsem od Pirátů písemné dotazy, na které samozřejmě odpovím. Nepozoruji zhoršení vztahů v koalici, ale samozřejmě nechodím na K5, tak nemohu přesně říct. Osobně ale nic takového nevidím, premiér řekl, že jsem neporušil žádný zákon. Řekl to i Igor Stříž a šéf Unie státních zástupců.

V souvislosti s novými adepty do Ústavního soudu se hovoří i o předsedovi poslaneckého klubu ODS Marku Bendovi. Bylo by to pro vás vhodné jméno?

Marek Benda je vzdělaný a zkušený člověk. Má jasné ideově konzervativní myšlení. Takový typ člověka na Ústavní soud patří. Kdyby jej prezident navrhl, vůbec by nebylo špatné, kdyby se Marek Benda ústavním soudcem stal. Má mou podporu, pokud by o to usiloval, což nevím. Nevím ani to, koho má v plánu navrhnout prezident Petr Pavel.

Vy byste to doporučil?

Marek Benda má rodinnou zkušenost s totalitními režimy, má jasné ideové ukotvení a je to vzdělaný člověk - a teď se opravdu nechci zaplétat do debaty, proč nepoužívá titul JUDr. Je to sečtělý člověk, to mohu říct.

Není to ale praktikující právník, nebylo by to divné?