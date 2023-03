Blažek si řekl o jména soudců z kauzy Byty. To jsem nezažil, říká jejich šéf

„Jsem soudcem 29 let. Nikdy se nestalo, že by ministerstvo chtělo jména soudců, kteří v nějaké takové věci rozhodovali. Takže nevím, proč to chtěli,“ řekl Seznam Zprávám místopředseda Městského soudu v Brně pro trestní úsek Aleš Dufek. Jména čtyř soudců však sdělil, protože šlo o požadavek ministra.