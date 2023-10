Zaplatím, nabízel dlužník. Přesto přišel o dům na exkluzivním místě

Jenže Zdeněk Švelbl a jeho právníci jsou přesvědčeni, že se to celé odehrálo za mimořádně podivných okolností a dokládají to konkrétními událostmi, které prodeji domu předcházely.

Fábry uznává, že není obvyklé, aby právník pracoval takhle v terénu. „Není. Ale já jsem s nimi jednal jako makléř. A nezlobte se, to je asi tak všechno, co vám mohu říct,“ ukončuje ukončuje Fabry rozhovor.

To dlužník napadá: podle znaleckého posudku sice měl dům hodnotu 4,7 milionu - ovšem tento posudek pochází z roku 2020. Nadto Slapy jsou žádaná lokalita, oblíbená rekreační oblast Pražanů. Švelblův dům leží 200 metrů od golfového hřiště, na pláž nádrže je to odtud 400 metrů.

„Dnes jsou ceny téměř dvojnásobné. Vždyť Slapy jsou Slapy. Být to někde jinde na vesnici, nikoho by dům nezajímal,“ vysvětluje dlužníkův zmocněnec Kosina.

Realitní právník Fábry to popírá. „To je naprostý výmysl. Paní (z manželského páru kupujících) se ozvala přímo na inzerát. To opravdu vylučuju, naprosto,“ tvrdí Fábry.

Když totiž dostanou věřitelé zaplaceny své pohledávky, podle zákona insolvence zaniká. A pakliže by býval Švelbl nikomu nedlužil, nebyl by důvod ani prodávat dům: kupci Švelblova domu by zkrátka dostali své peníze zpět.

Ve třicetidenní lhůtě, již má katastr na zapsání nového vlastníka, by se vše vrátilo do původního stavu - dům by zůstal Švelblovi, byť kupci domu by byli určitě rozzlobení, že o nemovitost na poslední chvíli přišli.