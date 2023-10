Způsobila škodu 1,4 miliardy. K soudu ale měli jít ministři a advokát, říká

Eva Benešová vzpomíná, jak se měla dobře, než vstoupila do služeb státu. Pracovat nemusela - manžel úspěšně podnikal. A od práce ve státní správě ji zrazoval.

Přepočteno do řeči peněz, stát přišel podle znaleckého posudku o uvedených 1,4 miliardy. Pozemky se také dostaly do vlastnictví firem napojených na známé podnikatele Romana Janouška, Tomáše Hrdličku, advokáta Daniela Honzíka nebo na lidi kolem stavební společnosti Syner z Liberce.

„Od začátku to byl totiž plán, jak se dostat k pozemkům. A kdyby to prasklo, hodit všechno na úředníky. Což se nakonec stalo,“ tvrdí Eva Benešová, která jen díky polehčujícím okolnostem - prodělala rakovinu a stará se o nemocnou matku - dostala tříletou podmínku.

Odsouzeni byli i dva její bývalí kolegové, jimž restituce v letech 2009 a 2011 prošla rukama. Jeden dostal podmínku, druhý přísných sedm let.

V případu jde totiž zjednodušeně o to, že si pozemkoví úředníci nevšimli, že jedna z restituentek po prvorepublikovém velkostatkáři Bečvářovi, kterou dokonce označili za neteř, není vůbec jeho příbuznou. Tím se stalo, že - jako příbuzná - mohla ona a další dědicové dostat zpět o třetinu více náhradních pozemků, než by správně měli. A stát jim takhle vydal například superlukrativní plochu naproti nemocnici v Krči, kde bude nyní stát stanice metra na nové lince D.

V roce 2017 advokát Honzík v rozhovoru s reportérem Seznam Zpráv přiznal, že označit restituentku za neteř byla „nesporná chyba“ úředníků. A také přiznal, že na ni úřad neupozornil, protože pro jeho klienty - restituenty - by to nebylo výhodné.

„Představte si, že zastupujete klienta. Přijde mu pozitivní rozhodnutí, a v odůvodnění najdete chybu. Budete protestovat proti tomu, co považujete za spravedlivé?“ odůvodňoval své jednání před šesti lety Daniel Honzík.

Hodnota pozemků, o které stát přišel, byla podle několik let starého zkoumání znalců 1,4 miliardy. Dnes mají parcely ještě vyšší tržní cenu.Video: Vojtěch Blažek, Seznam Zprávy

Když Eva Benešová říká, že restituce měla i politické pozadí, ukazuje dokumenty, které její úřad dostal z nadřízeného Ministerstva zemědělství, jež se tehdy do složitého případu vložilo, aby zkontrolovalo, jestli pozemkoví úředníci postupují správně.

„Ze spisové dokumentace… bylo nesporně zjištěno, že byla splněna jedna ze základních podmínek restituce, to je existence právního nástupnictví. Vlastního práva k veškerému zemědělskému majetku se paní Bednářová spolu s ostatními restituenty domáhá nesporně po právu,“ stojí v dopise ze 16. září 2009 podepsaném přímo zmíněným ministrem zemědělství Fischerovy vlády Jakubem Šebestou.

Někdejší ministr Šebesta dnes tvrdí, že mu tento velký restituční případ nic neříká. „O ničem takovém nevím. Bečvářův velkostatek - to jsem nikdy neslyšel,“ reaguje Šebesta, který ve funkci šéfa zemědělského resortu strávil 14 měsíců.

Během vyšetřování se totiž ukázalo, že spoluodsouzený referent úřadu, právník Jan Horák (právě on dostal sedm let), byl ne nevýznamným spolupracovníkem komunistické tajné policie. Jeho angažmá v ambasádách v Sydney a Londýně popsal i týdeník Reportér .

Jak totiž vyplynulo u soudu, restituenti ve skutečnosti skrytě prodali své nároky za desítky milionů skupině podnikatelů kolem Romana Janouška a spol. A to ještě před tím, než se nároky díky rozhodnutí úřadů a soudů proměnily ve vlastnictví konkrétních parcel na dobrých adresách v hlavním městě.

Nutno je však dodat, že nikdo z těchto mužů nebyl v kauze obviněn, policie je evidovala jen jako svědky. Detektivové nezjistili, že by restituci nějak z pozadí ovlivňovali, tlačili na úředníky, nebo je dokonce upláceli.

Podnikatel Hrdlička dnes také říká, že ředitelku Benešovou nikdy neviděl, ani nikoho z restituentů. A do akciovky, jíž restituenti prodávali získané státní pozemky, vstoupil až v roce 2015 - zatímco trestní kauza se týkala let 2007 až 2012.

„Nepochybně jsme byli jako vlastníci poškození dlouholetou blokací pozemků, ale představa, že lajdáckou práci státních orgánů by platili všichni občané České republiky – to by nebylo správné. Zvlášť v dnešní době, kdy státní dluh nekontrolovaně roste. Z toho důvodu nebudeme,“ odpověděl teď Hrdlička na otázku Seznam Zpráv, jestli bude firma požadovat po státu odškodnění.