Hledá se právník s dluhy za 600 milionů. Zbyla po něm jen ojetá dacia

Se Šimonem Kubištou by si chtělo promluvit mnoho lidí. A všichni by se zřejmě ptali na totéž: Kde jsou naše miliony?

V téhle budově v pražské Tróji sídlila advokátní kancelář Kubištová & Co. do loňského roku. Od podzimu jsou kanceláře prázdné.

Dalším, značně sporným majetkem je pak smlouva se společností O2, pro níž advokátní kancelář Kubištová & Co vymáhala pohledávky. Právě tahle smlouva sloužila v mnoha případech jako podklad pro čerpání úvěrů, který měl přesvědčit banky, aby peníze uvolnily: kancelář totiž mohla podle této smlouvy dostat od O2 v průběhu let teoreticky až 280 milionů.

Nefungovalo to tak, že si advokátní kancelář nejdřív pohledávky od O2 za desítky milionů koupila a následně je se ziskem vymáhala ve své režii. To znamená, že na tento obchod s O2 nepotřebovala od bank peníze – přesto na smlouvu o vymáhání čerpala úvěry.

Opět je to dnes pro věřitele a insolvenčního správce další ze signálů, že peníze odplouvaly do soukromé kapsy. A nejen pro ně: do insolvenčního řízení vstoupilo i Městské státní zastupitelství v Praze. To se děje v případech, kdy státní zástupci usoudí, že se mohl stát trestný čin.