Petr Pavel zemřel. Pozadí dezinformace, která přišla z Moskvy

„Ač to tak může na první pohled působit, tyto informace ještě nejsou dostačující pro potvrzení toho, zda byla odesílající osoba ruské národnosti. Je to samozřejmě možné, mohlo se stejně dobře ale jednat o osobu jiné národnosti, která má v současnosti v Rusku možnost přebývat a podařilo se jí získat kyperské telefonní číslo,“ uvedla Víchová.

Prvotní reakce českých úřadů byla přitom víc než liknavá. Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám spadající pod ministerstvo vnitra se tehdy případu nevěnovalo. „My řešíme to, co ohrožuje vnitřní bezpečnost státu. My neřešíme nějaké lži na webu, nebo v řetězových emailech,“ uvedl v den incidentu mluvčí centra Ondřej Krátoška na dotaz Seznam Zpráv, jestli se dezinformací bude úřad zabývat. „Přeci nebudeme reagovat na to, co si nějací lidé posílají přes emaily.“