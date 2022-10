„Kostel na zimu uzavřeme.“ Šetření se nevyhne ani církvi

Kvůli růstu cen energií se tam část mše nebudou sloužit ve velkých kostelích a přesunou se do menších prostorů. Opatření by se mělo týkat především všedních dní, kdy do chrámů nechodí velké množství věřících. Vedení arcibiskupství doufá, že tak ušetří na vytápění.

Jinde je nárůst cen dramatičtější. „Podle odhadu z ekonomické rady v létě letos zaplatíme dvojnásobek a další rok čtyřnásobek toho, co jsme platili před energetickou krizí. V historickém domě ta čísla jdou do velkých statisíců a farnosti zatěžují,“ vysvětluje farář Štěpán Smolen z děkanství v Jablonci nad Nisou.

„Snažili jsme se to zkoncentrovat od středy do soboty. Chtěli jsme, aby tři a půl dne byly prostory využívány intenzivněji a topilo se. V druhé polovině týdne bude úsporný temperovací režim, ve kterém toho tolik neprotopíme,“ popisuje.

Na děkanství v Jablonci nad Nisou se také rozhodli investovat do úspornějších zařízení. „Vyměnili staré plynové kotle za nové kondenzační, do budoucna plánujeme pořídit i tepelné čerpadlo. Dále chceme při rekonstrukci zevnitř zateplit strop fary,“ vyjmenovává Smolen.

„Jsou farnosti, kde do kostela chodí pár lidí a které se uživí třeba pronájmem polností. My jsme ve městě, farnost nic nevlastní. Naše zdroje jsou příspěvky od farníků, žijeme z jejich dobrotivosti,“ podotýká.

To si nechalo vypracovat energetickou analýzu a ve všech deseti vikariátech zpracovávají data o tom, kde by mohli ušetřit. „Máme také připravený fond pomoci pro místa, kde by to kněží nezvládli,“ dodává Davídek.