Ceny elektřiny se časem ustálí kolem stovky eur za MWh, soudí solární král

Ještě loni byl k investorskému návratu do vlasti skeptický, zvažoval ale investice ve slunečné jižní Evropě. První menší projekt rozjel na Kypru.

Teď se ale Solek ve velkém vrací nejen na starý kontinent, ale přímo do České republiky. „V Evropě bychom chtěli do roku 2025 postavit 500 solárních megawattů. Evropa bude muset stavět stovky gigawattů nových zdrojů ročně, aby se dostala ze současné krize,“ říká Zdeněk Sobotka v pořadu Agenda SZ Byznys.

Co vás přimělo k návratu do střední Evropy?

V tom máme celkem jasno. Měly by se zastavit na úrovni kolem 100 eur, tedy zhruba na dvojnásobku cen z předchozích let. Kloním se k tomu, že to bude někdy za čtyři roky.