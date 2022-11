Lidovci v hledáčku policie. Tendry jim zajišťovala oblíbená firma radnice

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Modernizace stovky umakartových jader v brněnských Černovicích. Vysoutěžená cena téměř 52 milionů korun. Firmu Via Consult, která měla ohlídat bezproblémové vypsání veřejných zakázek, si politici na tamní radnici oblíbili.

Jen od roku 2019 zaštiťovala pro městskou část a její příspěvkové organizace 13 tendrů za 90 milionů korun. Nejčastěji šlo o opravy městských bytů nebo údržbu zeleně.

Většinu zakázek měl v gesci bývalý místostarosta Černovic Jiří Hasoň (dříve KDU-ČSL). Politik je aktuálně stíhaný v korupční kauze týkající se ovládnutí městské pískovny. Podle bývalých kolegů skončil ve vazbě. Policisté jej mimo jiné podezírají z toho, že měl slíbené úplatky z každé tuny přivezeného odpadu. Lidovci kvůli tomu minulý týden zrušili celou černovickou buňku o třiceti členech.

Jak už Seznam Zprávy informovaly, také jednatel firmy Via Consult Milan Konečný figuruje v jiné korupční kauze na severu Moravy. Podle policie ohýbal právě výsledky veřejných soutěží. Od spřátelených firem pak měl inkasovat úplatky.

Via Consult mimo jiné v Černovicích pomáhala vysoutěžit i dvě zakázky na revitalizaci zeleně v černovické pískovně za 3,3 milionu korun, nebo tři výběrová řízení na zeleň na zahradách mateřských a základních škol, celkem za 1,6 milionu korun.

Ač veřejné instituce napříč republikou prověřují zakázky pod záštitou Via Consult, starostka Černovic a poslankyně Petra Quittová (Černovičtí patrioti, STAN) k tomu důvod nevidí. „Na rovinu se přiznám, že jsme o tom neuvažovali v současné ani minulé radě. Nemíníme to nějak otevírat, práce jsou ukončené. Nemáme nějaké signály, že by něco takzvaně drhlo,“ uvedla pro Seznam Zprávy.

Doplnila, že většina zadání spadá do éry bývalého starosty Ladislava Kotíka (Společně pro Černovice). Ten odešel z čela radnice po převratu loni v létě. „Ale i za našeho působení na radnici měl tyto oblasti na starosti pan Hasoň,“ upozornil Kotík.

Kauza Via Consult V případu Via Consult policie na konci května obvinila čtyři lidi. Podnikatel Milan Konečný – podle kriminalistů hlava celé skupiny – čelí vazebnímu stíhání. Jeho firma Via Consult (v červnu přejmenovaná na Inteza advice) pro obce zařizovala výběrová řízení. S představiteli vybraných firem se podnikatel domluvil tak, aby zakázku vyhrála dopředu vytipovaná firma. Za to si bral podle policie úplatky (viz níže přiložená grafika) ve výši několika procent – v závislosti na celkové hodnotě zakázky. Výběrových řízení se účastnily i firmy, které měly dělat takzvané křoví. I ty si za svou maskovací činnost sáhly na peníze. Na brněnských radnicích a v městských firmách společnost Via Consult od roku 2019 zajistila na pět desítek výběrových řízení. Politické vedení Brna rozhodlo o stopnutí některých zakázek, u části z nich zvažuje „přesoutěžení“.

Dodává, že v některých panovaly nesrovnalosti. „Pan Hasoň v jednu chvíli začal s Via Consult docela intenzivně spolupracovat. Jedna zakázka, která se týkala projektu oprav bytových jader, se nám na radě dost nelíbila a stáhli jsme ji. Bylo to divné. Pan Hasoň mermomocí stál o to, aby zakázku dělal tento administrátor. My jsme s bytovým odborem tvrdili, že ji zvládneme sami. Pak se to soutěžilo znova, kdy už byla zadávací kritéria nastavená jinak,“ vzpomíná si Kotík.

Už z opozičních lavic kritizoval s kolegy i výše zmíněnou smlouvu na opravy bytových jader za 52 milionů korun. „V dodatku se později změnily parametry zakázky. Nebylo to v pořádku,“ řekl.

Hasoň je podle bývalých politických kolegů ve vazbě, jeho telefon je nedostupný. Jednatelé firmy Via Consult a nástupnické Inteza Advice s redakcí dlouhodobě nekomunikují.

Audit u Ledera v Žabovřeskách

Auditu naopak podrobí zakázky žabovřeská radnice. Jak už Seznam Zprávy popsaly v září, městská část využívala v Brně služby Via Consult nejčastěji. Od roku 2019 tam zadala nejméně deset stavebních zakázek v celkovém objemu přes 140 milionů korun bez DPH. Z rozpočtů plyne, že měla na starost většinu velkých stavebních akcí.

Investice měl v minulém období v gesci lidovecký místostarosta Filip Leder, kterého nedávno voliči vyslali do čela radnice. Bývalá starostka Lucie Pokorná (Vaši starostové a ČSSD) pro Seznam Zprávy v září řekla, že „je praktikami Via Consult znechucena,“ zároveň avizovala interní audit příslušných zakázek.

Leder nyní pro Seznam Zprávy v SMS potvrdil, že zájem o audit „trvá“. „Záměr paní starostky hodláme dotáhnout do konce co možná nejdříve, přičemž předmětem příslušné analýzy by mělo být zejména to, zda vše probíhalo v souladu s právními předpisy. S tím, že určení osoby zpracovatele dané analýzy bude jedním z prvních bodů, kterými se bude rada naší městské části zabývat,“ napsal.

Nový starosta paradoxně nechá prověřit i svou dřívější práci. U daných zakázek po boku zástupců Via Consult v minulých letech dohlížel na otevírání obálek s nabídkami.

Už dříve odmítl, že by ceny zakázek mohly být jakkoli nadsazené. „Námi nastavené mechanismy, kdy nabídky v naší městské části podléhají kontrole jak ze stran našich pracovníků, tak odborného konzultanta, toto riziko vylučují,“ doplnil. Řekl, že městská část nemohla postupovat transparentněji.

Také jméno vlivného jihomoravského lidovce figuruje v aktuální policejní kauze kolem privatizace brněnských bytů a pískovny. Kriminalisté prověřovali Lederovy kontakty na obviněné byznysmeny a podnikatele, prohledali také jeho advokátní kancelář. Politik není obviněný a jakákoli pochybení odmítl.

Kvůli obviněním v souvislosti s Via Consult brněnský magistrát nechal v létě vypracovat analýzu, které městské části a organizace od roku 2019 využívaly služby tohoto administrátora. Bylo to jen pět radnic z 29 městských části. Suverénně nejčastěji Via Consult soutěžila zakázky právě v Žabovřeskách a Černovicích.

Kvůli úplatkářskému stínu firmy Brno zrušilo velký solární tendr za víc než 2,2 miliardy na 650 fotovoltaik, který měla Konečného Via Consult soutěžit. Stejný osud potkal také stamilionovou zakázku na halu pro míčové sporty. Město je vypíše znova. Gesce životního prostředí a sportu podléhala bývalému lidoveckému náměstkovi primátorky Petru Hladíkovi.

Někteří politici z konkurenčních stran se podivili nad náklonností lidovců k administrátorské firmě. „Zřejmě měli dobré vztahy s některými zástupci města. Jinak si to neumím vyložit. Myslím si, že takové náhody neexistují,“ řekl například pirátský zastupitel a bývalý náměstek Tomáš Koláčný.

Hladík konexe odmítl. „Podle mých informací ta firma byla největší společností na veřejné zakázky v Česku. Kdyby se to stalo jiné firmě, zase budeme zjišťovat, kde všude dělali.“