Via Consult v Brně. Politiky udivuje, že si získala jen část radnic a firem

Filip Leder patří k nejvlivnějším lidoveckým politikům na jižní Moravě. V Brně jde do voleb jako trojka společné kandidátky KDU-ČSL a Starostů.

Předsedá koncernu městských firem se stamilionovými obraty a vede také představenstvo odpadové společnosti SAKO Brno, považované za „výkladní skříň“ hospodaření města. Jako místostarosta brněnských Žabovřesk má v gesci investice. A tudíž velké stavební zakázky.

Jmenované instituce však nyní tíží stejný problém jménem Via Consult. Spolumajitel firmy Milan Konečný čelí obvinění z korupce v Moravskoslezském kraji, také instituce v Brně si jej přitom najímaly na vysoutěžení desítek velkých tendrů, většinou stavebních zakázek. Nyní bude nutné řadu investičních akcí vypsat znova.

Role tohoto administrátora v Brně přitom v posledních pěti letech významně narostla. Měl pořádat velká výběrová řízení na strategické projekty v oblasti sportu. Chystal také obří solární tendr na 650 fotovoltaik za 2,2 miliardy korun, ale i velké stavební zakázky v Žabovřeskách či Černovicích.

Konečný před třemi lety poslal lidovcům do Moravskoslezského kraje sponzorský dar 20 tisíc korun. Strana už oznámila, že peníze vrátí, jakoukoli spojitost popřela.

Foto: Seznam Zprávy Policejní schéma korupční kauzy v Moravskoslezském kraji.

Zatímco lidovecké špičky náklonnost firmě důrazně odmítají, politické konkurenty překvapilo, že si administrátora oblíbily jen některé městské části a firmy. „Je s podivem, jaké množství zakázek Via Consult administrovala. Zřejmě měli dobré vztahy s některými zástupci města. Jinak si to neumím vyložit. Myslím si, že takové náhody neexistují. Jsem rád, že odbory, které mám v gesci, s tou firmou nepracovaly,“ uvedl pirátský náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný, v jehož gesci je oblast majetku města.

Podobně mluví i kandidát ANO na primátora a místostarosta brněnských Řečkovic René Černý. „Je zvláštní, když někde tak často vyhrává jeden administrátor,“ sdělil.

Na vysvětlenou – takzvaný administrátor má pro zadání veřejné zakázky významnou roli. Po konzultaci se zadavatelem stanovuje cenu tendrů i detailní podmínky, což může významně ovlivnit okruh uchazečů i vítěznou firmu.

Zmíněné veřejné instituce teď mnohé tendry vypíší znova. Městská společnost Starez-Sport nově zrušila zadání stamilionové zakázky na tréninkovou halu ve Vodově ulici. Interní auditor kontroluje zakázky za desítky milionů korun v brněnských Žabovřeskách. Některá výběrová řízení už mají stopku v brněnských Černovicích či ve Správě hřbitovů města Brna.

Politici napříč stranami se obávají, že se zakázky mohly prodražit. „Riziko existuje, to nelze popřít. Zpětně se ukazuje, že taková kumulace právních služeb jedné firmě není vhodná. Je lepší využívat více nabídek i v rámci administrace,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Leder: Firmu jsme vybrali transparentně

Leder si kvůli vytíženosti dotazy vyžádal e-mailem. Jakékoli zvýhodnění firmy Via Consult odmítá. Podle něj ve všech případech instituce postupovaly při výběru administrátora zakázek v souladu se zákonem a podle nejnižší cenové nabídky.

„Z vašeho média vím, že společnost Via Consult administrovala zakázky pro stovky subjektů po celé České republice. Administrátoři jednotlivých zakázek jsou vybíráni na základě výsledku výběrového řízení, a to zcela v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek,“ napsal.

Pochybnosti odmítá i volební lídr lidovců v Brně Petr Hladík. „Podle mých informací ta firma byla největší společností na veřejné zakázky v Česku. Kdyby se to stalo jiné firmě, zase budeme zjišťovat, kde všude dělali. V některých městských částech KDU-ČSL ve vedení nepůsobí. Co se týče Žabovřesk, neumím to komentovat,“ doplnil.

Kauza Via Consult V případu Via Consult policie na konci května obvinila 4 lidi. Podnikatel Milan Konečný – podle kriminalistů hlava celé skupiny – čelí vazebnímu stíhání. Jeho firma Via Consult (v červnu přejmenovaná na Inteza advice) pro obce zařizovala výběrová řízení. S představiteli vybraných firem se podnikatel domluvil tak, aby zakázku vyhrála dopředu vytipovaná firma. Za to si bral podle policie úplatky (viz níže přiložená grafika) ve výši několika procent – v závislosti na celkové hodnotě zakázky. Výběrových řízení se účastnily i firmy, které měly dělat takzvané křoví. I ty si za svou maskovací činnost sáhly na peníze. Na brněnských radnicích a v městských firmách společnost Via Consult od roku 2019 zajistila na pět desítek výběrových řízení. Politické vedení Brna rozhodlo o stopnutí některých zakázek, u části z nich zvažuje „přesoutěžení“.

Jak vyplývá ze soupisu zakázek, které si vedení Brna v létě nechalo zpracovat, administrátor od roku 2019 pořádal pro brněnské organizace nejméně padesát tendrů v celkovém objemu přes tři čtvrtě miliardy korun.

Brno má 29 městských částí, Via Consult spolupracovala jen s pěti. Nejvíc zakázek soutěžila v brněnských Žabovřeskách. Od roku 2019 tam zadávala nejméně deset stavebních zakázek v celkovém objemu přes 140 milionů korun bez DPH. Z rozpočtů plyne, že měla na starost většinu velkých stavebních akcí.

Pomáhala třeba vybrat firmu, která staví komunitní centrum Plovdivská za téměř 64 milionů korun. Zakázka se oproti předpokládané sumě prodražila o 16 milionů korun.

Starostka městské části Lucie Pokorná (dříve ANO) říká, že ji policejní zjištění ohledně firmy Via Consult překvapila. „Byla jsem z toho velmi v šoku. Poslali jsme na zakázky interního auditora, jsou kontrolovány. Uděláme vše pro to, aby se nic podobného neopakovalo,“ uvedla pro Seznam Zprávy.

Investice v brněnských Žabovřeskách měl v gesci právě místostarosta Leder. Starostka Pokorná to několikrát zopakovala. „Praktikami Via Consult jsem znechucena. Vstupovala jsem do politiky, aby se takové věci neděly,“ řekla starostka.

Leder zdůraznil, že firma začala spolupracovat s městskou částí již v minulém volebním období, konkrétně v roce 2017. A vzešla z výběrového řízení, do nějž přišlo osm nabídek. „Na základě výsledku tohoto výběrového řízení byla na předmět plnění uzavřena rámcová příkazní smlouva se 3 účastníky tohoto výběrového řízení, kteří splnili kvalifikační kritéria a ve výběrovém řízení uspěli. Jeden z účastníků byl konsorciem dvou společností. Mezi těmito subjekty pak na jednotlivé zakázky probíhaly takzvané minitendry, kdy jediným kritériem byla nabídnutá cena. Naše městská část tedy nemohla postupovat transparentněji.“ Dodal také, že Milana Konečného „blíže nezná“.

Zároveň odmítl, že by ceny mohly být navýšené. „Námi nastavené mechanismy, kdy nabídky v naší městské části podléhají kontrole jak ze stran našich pracovníků, tak odborného konzultanta, toto riziko vylučují,“ doplnil.

Opozice žádá audit

Opozice v Žabovřeskách ale žádá podrobný audit. „Tato kauza mě velice znepokojuje. Vyžádala jsem si k zakázkám podklady. Pokud budeme po volbách na radnici, chceme prověřit i ukončené zakázky. Vedení radnice by tuto věc mělo aktivně řešit i s Policií ČR, pokud bude oslovena,“ zdůraznila šéfka kontrolního výboru na radnici Silvie Mrkvanová (Piráti).

Městská společnost Starez-Sport pečuje o brněnská koupaliště nebo kluziště. Její představenstvo vede lidovecký politik Antonín Crha. Podle zjištění Seznam Zpráv teď na pokyn města zrušila stamilionovou zakázku na tréninkovou halu pro míčové sporty ve Vodově ulici. Také zadání této investiční akce chystala Via Consult. „Jsou činěny kroky ke zpracování nové zadávací dokumentace. Rozhodnutí je výhradně na statutárním městu Brnu jako zadavateli a investorovi,“ uvedla pro Seznam Zprávy mluvčí společnosti Michaela Dittrichová.

Chystala třeba i soutěž na stavbu 25metrového bazénu za Lužánkami. Vysoutěžená cena činí 248 milionů korun. Je to o 43 milionů korun víc než předpokládaná hodnota tendru.

Starez-Sport má navíc s firmou Via Consult, která se nedávno přejmenovala na Inteza advice, uzavřenou rámcovou smlouvu na dva miliony korun. Dokument se týká strategických projektů v oblasti sportu. Firma tak měla soutěžit nejdůležitější tendry ohledně sportovišť v Brně.

Městská firma v reakci zdůraznila, že smlouvu uzavřela na základě pokynu statutárního města Brna. Gesci sportu mají na radnici na starosti také lidovci. „Připravuje se návrh na ukončení rámcové smlouvy. Se společností Inteza advice, a. s., není plánována žádná další spolupráce,“ sdělila Dittrichová.

Administrátor si za organizaci čtyř zadávacích zařízení pro Starez-Sport, potažmo město, doposud naúčtoval 656 tisíc korun bez DPH.

Vedení společnosti Starez-Sport odmítá, že by danou firmu jakkoli zvýhodnilo. „Za posledních pět let jsme spolupracovali celkem se 4 různými administrátory. Společnost Via Consult, a. s., byla vybrána na základě cenové nabídky a referencí. Spolupráce s touto společností byla bez jakýchkoliv problémů,“ doplnila Dittrichová.

Firma Via Consult měla chystat také tři velké energetické tendry pro nově vzniklou městskou akciovku SAKO Brno Solar za 2,3 miliardy korun. Po upozornění Seznam Zpráv ze zakázek sešlo a budou přesoutěženy.

Zmíněná akciovka je dceřinou společností městské firmy SAKO Brno, kde je Leder předsedou představenstva. Zopakoval, že výběr administrátorů není v jeho kompetenci. „Představenstva společností jsou kolektivními orgány složenými ze zástupců všech koaličních stran, a co je podstatné, o výběru administrátorů představenstva nijak nerozhodují,“ doplnil.

Prostor pro Via Consult však překvapil také dlouholetou starostku brněnského Nového Lískovce Janu Drápalovou (Zelení). V SAKO Brno vedla představenstvo v předešlém volebním období. „S tou firmou jsme nikdy nespolupracovali. Byla pro mě novinka, že tato společnost organizuje tak velkou zakázku,“ řekla směrem k původně připravovanému tendru za 2,2 miliardy korun.

Zástupci firmy Via Consult alias Inteza advice s redakcí nekomunikují.

Starost i po volbách

Politici se shodují, že kauza bude radnice i městské firmy zaměstnávat i po volbách. „Zakázky bude nutné detailně zrevidovat, abychom věděli, že cena nebyla takříkajíc přešvihnutá,“ doplnil lídr ANO Černý.

Zároveň se podivují nad tím, že jeden administrátor dostal tolik prostoru jen na některých radnicích. „Spolupracujeme s více administrátory. Na každý typ zakázky se snažíme vybrat někoho, kdo má s daným oborem zkušenosti,“ uvedla Drápalová, která vede 20 let radnici v Novém Lískovci.

„Kauzu sledujeme se znepokojením. Mělo by být zkontrolováno, jestli u zakázek administrovaných Via Consult nedocházelo k nekalostem,“ uvedl náměstek primátorky Koláčný.