Solární tendr za 1,5 miliardy se otřásá. Brno končí s firmou stíhaného muže

Brněnská firma se k auditu a vypovězení smluv s VIA Consult odhodlala poté, co Seznam Zprávy v posledních dnech přinesly detailní informace o případu kolem Konečného a dalších tří obviněných podnikatelů a manažerů.

Firma VIA Consult získala podle registru smluv zakázku na provedení výběrového řízení na zhotovitele fotovoltaické elektrárny na střechách městských budov letos v únoru. Brněnské SAKO jí za to zaplatilo podle smlouvy dva miliony koruny.

Jak se nyní ukazuje, poté, co Seznam Zprávy zveřejnily podrobnosti kauzy, SAKO Brno nakonec změnilo postoj a smlouvy s VIA Consult (INTEZA advice) ukončuje.

Zdůraznil, že výběr administrátora jednotlivých zakázek není v jeho kompetenci. „Nijak se na něm nepodílím. Administrátoři jednotlivých zakázek jsou vybíráni na základě výsledku výběrového řízení, a to zcela v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. S ohledem na to, kam a na co dar pan Milan K. poslal, a s ohledem na to, že já nemám naprosto žádný vliv na výběr administrátora veřejných zakázek, absolutně nechápu, jak by tyto dvě věci spolu mohly být spojovány,“ uvedl Leder.