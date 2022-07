200 v tašce na sedadle. Policie odkryla čachry se zakázkami na Ostravsku

Kriminalisté základní schéma podezřelých zakázek vykreslili takto: Konečného firma VIA Consult pro obce zařizovala výběrová řízení. S představiteli vybraných firem se podnikatel domluvil tak, aby zakázku vyhrála dopředu vytipovaná firma. Za to si bral podle policie úplatky (viz níže přiložená grafika) ve výši několika procent - v závislosti na celkové hodnotě zakázky.

Sešli se před vchodem do prodejny Decathlon. „On už tam čekal. Šel k němu, když vystupoval před prodejnou z auta, a požádal jej, jestli si může hodit svůj mobilní telefon do jeho auta. On s tím souhlasil. Dal si ho na místo spolujezdce. Šli dál od auta, kdy u toho mu sdělil, že to má na sedadle,“ popisují kriminalisté, a dodávají: „Řekl mu, že tam je 200 a zbytek když tak doplatí ještě podle ceny zakázky. Doprovodil jej k vozidlu. Na sedadle ležela taška černo-zlaté barvy. On její obsah nekontroloval a ihned jel na policii. Při vydání věci viděl, že v tašce jsou uloženy bankovky v hodnotě 2 tisíce korun v průhledné euro složce. Jednalo se skutečně o 200 000 korun.“