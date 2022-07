Cinknuté zakázky na Ostravsku: policejní spis zmiňuje politiky, dva z hnutí ANO

Na konci letošního dubna vypsalo město Havířov opakované výběrové řízení (to první zrušil antimonopolní úřad) na rekonstrukci obytného domu v Dlouhé ulici za 89 milionů korun. Podle policie zakázku administrovala v tomto případě jiná firma než VIA Consult, fakticky však výběrové řízení podle detektivů řídila hlava obviněné skupiny Konečný.

Zakázku administrovala Konečného firma VIA Consult a proti zadání se ohradil pozdější korunní svědek případu Tomáš H., jehož firmě přišly zadávací podmínky jako diskriminační. Podal proti nim stížnost na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), čímž výběrové řízení přibrzdil. To se nelíbilo nejen Konečnému a spol., ale i starostovi Stonavy a senátoru hnutí ANO Ondřeji Feberovi.

„Starosta Feber jej (Tomáše H.) kontaktoval telefonicky a sdělil mu, že by se v této věci chtěl s ním osobně sejít a jestli by byl ochoten přijet na úřad. On mu navrhl místo v Ostravě v kavárně, kde se potkali. Pan starosta jej požádal, zda by stáhl uvedený podnět a odblokoval realizaci stavby. Odůvodňoval to tím, že rodiče a děti na tuto stavbu čekají, že nemohou využívat k těmto účelům jiný objekt v obci. Přišlo mu, že se snaží hrát na city. On ale věděl, z dřívější schůzky s Varmusem, že v této věci má být zainteresován i starosta obce ve spolupráci s administrátorem a s předpokládaným vítězem, firmou pana Čečotky (jeho firma Vapes CE, která řízení vyhrála, na dotazy redakce nereagovala, pozn. red.),“ píše policie ve svém usnesení.