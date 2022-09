Kvůli korupční kauze zvažuje Brno přesoutěžení stamilionových zakázek

V případu Via Consult policie na konci května obvinila 4 lidi. Podnikatel Milan Konečný - podle kriminalistů hlava celé skupiny - čelí vazebnímu stíhání. Jeho firma Via Consult (v červnu přejmenovaná na Inteza Advice) pro obce zařizovala výběrová řízení. S představiteli vybraných firem se podnikatel domluvil tak, aby zakázku vyhrála dopředu vytipovaná firma. Za to si bral podle policie úplatky (viz níže přiložená grafika) ve výši několika procent - v závislosti na celkové hodnotě zakázky. Výběrových řízení se účastnily i firmy, které měly dělat takzvané křoví. I ty si za svou maskovací činnost sáhly na peníze.