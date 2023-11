Litomyšl opět září. Prestižní cenu za architekturu získala tamější lávka

Dle poroty je dobrý most jako dobrý skutek a investice do veřejného prostoru způsob, jak propojit lidi a místa, příjemný na pohled a navržený jako zážitek. „Nová litomyšlská lávka je přesně taková: zcela přesvědčivá syntéza architektury, inženýrství a urbanismu, která spojuje dvě části města. Něco jako novodobá verze Karlova mostu v Praze,“ zhodnotila porota.

Do ročníku 2023 bylo přihlášených 241 projektů, 31 postoupilo mezi nominace a šest do finále.

„Tento most je přesně to, co je v daném místě potřeba. Nevytahuje se ani se nevyhýbá. Není v něm nic navíc, a to je v dnešní době vlastnost neobvyklá,“ popsala porota.