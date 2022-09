Krása industriální architektury: Historické chrámy masa a obchodu v Česku

Seznam Zprávy připravily pestrý výběr příkladů z různých koutů Česka. Stylem se liší, ale řada z nich má něco společného. Je to architektonické pojetí, které vychází ze starořímských veřejných budov zvaných baziliky, často určených právě obchodu. Typické je pro ně horní osvětlení hlavní části interiéru okny pod hřebenem střechy, nad úrovní bočních prostor. Ne náhodou takové stavby připomínají kostely. Křesťanské chrámy se totiž vyvinuly ze stejného základu.

Od 22. září bude mít Ostrava nastálo nový víceúčelový prostor s názvem Plato. Jsou jím bývalá jatka, která město rekonstruovalo dva roky. Industriální budova z neomítaných cihel na místě stojí od roku 1880. Byla součástí dobytčího trhu, který se stavebně vyvíjel desítky let. Jatka byla v provozu do roku 1965. Později areál chátral, majitel část budov zboural a pozemky využil pro hobbymarket.

Na místě bývalé továrny na mlýnské stroje nechalo tehdejší samostatné město Královské Vinohrady na začátku 20. století postavit tržnici podle projektu architekta Antonína Turka. Otvírala se roku 1903 a po Staroměstské tržnici, jejíž rekonstrukci nyní řeší hlavní město, to byla druhá stavba tohoto typu v Praze. Autor ji pojal jako dvouvěžovou baziliku, v níž se kontrastně mísí pozdní neorenesance s tehdy moderní ocelovou příhradovou konstrukcí.

Nejstarší doklady o prodeji krámů v nynější budově jsou z roku 1539, krátce na to následovala renesanční přestavba. Už od 50. let minulého století zde funguje známá restaurace, po úpravě podle architekta Jaroslava Fidry.

Názvy brněnských ulic Masná a Porážka dávají tušit někdejší náplň zdejší industriální zástavby z přelomu 19. a 20. století. Většinu budov Ústředních dobytčích jatek navrhli architekti Ottokar Burghard a Ferdinand Abt. Mají společné architektonické prvky – převýšené střední lodi s horním osvětlením jako u bazilik, krovy z ocelové nýtované konstrukce, obloukové vstupy a okna řazená do trojic a fasády v kombinaci dvou barev cihel, s inspirací v historických opevněních.

Tržnice bývalých vinohradských jatek patří k málo známým pražským památkám. Je totiž nízká a skrytá za okolními budovami. Další bazilika na seznamu, ovšem výjimečná dřevěnou hrázděnou konstrukcí. Dokončení se datuje do roku 1898.

Trámy jsou v detailech natřené na červeno, horní část hlavního průčelí zdobí světlá arabeska. Areál už desítky let využívá Divadlo na vinohradech jako dílny a sklad kulis.

Před dvěma lety se vyloupla do krásy dlouho zanedbávaná část Holešova, náměstí svaté Anny a jeho okolí. Součástí oprav byl i prostor bývalých masných krámů, do nichž se vrátila obchodní náplň v podobě tržiště. Z větší části budovy se zachovaly jen zbytky zdí, ale čtyři krámky a hlavní fasáda otočená do náměstí doktora Edvarda Beneše stále stojí. Barokní průčelí z první poloviny 18. století má zaslepená okna.