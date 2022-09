Málo známý architekt evropské třídy: Průkopník funkcionalismu Bohuslav Fuchs

Mělo to být grandiózní autobusové nádraží s oválnou halou a třemi nástupišti, stojí pouze jeden peron. Projekt totiž počítal s posunem železničního nádraží, který se nekonal. Navzdory tomu má stavba z let 1948–49 ohromný účinek. Elegantní lehké skořepinové střechy z předpjatého betonu Fuchsovi pomohl navrhnout profesor brněnské techniky Konrád Hruban, průkopník tohoto typu konstrukcí v Česku.

Lázně v Trenčianských Teplicích v roce 1935 vypsaly soutěž na nové lázeňské centrum v údolním parku. Porota vedená Pavlem Janákem vybrala jako nejlepší projekt Bohuslava Fuchse. Ten v rozporu se zadáním navrhl nové provozy umístit do jižního svahu nad městem. Je to typický příklad, jak invence architekta může přinést lepší řešení než původní záměr investora, a v architektonických soutěžích je přínosné s tím počítat.

Nejvýznamnější brněnská finanční instituce 20. let si let vybrala za sídlo náměstí Svobody, tedy to hlavní ve městě. A díky Fuchsovi se roku 1930 stalo jednou z jejích dominant. Funkcionalismem s pásy oken architekt vytvořil kontrast k okolním historickým domům, ale navázal na ně tradičním členěním stavby na sokl, tělo a ustupující nástavbu. Průčelí odráželo i dělení funkcí – na obchodní pasáž, kanceláře, patro skladů a nejvýše podlaží s byty.

Brněnský kavárník Josef Zeman se rozhodl postavit moderní architekturu, která by se vymezila vůči stavbám z dob Rakouska. Sázka na Fuchse byla trefou do černého. Architekt v letech 1925–26 vytvořil kavárnu jako první čistě funkcionalistickou stavbu v Brně a jednu z prvních na světě. Měla plochou střechu, bílé stěny, otevřený půdorys a vnitřek šlo propojit s exteriérem, díky oknům posuvným do podlahy. Tento prvek obdivují návštěvníci vily Tugendhat, Fuchs ho však použil o pět let dříve než Ludwig Mies van der Rohe.