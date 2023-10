Obrazem: Tak bude vypadat český pavilon na japonském Expu

Do japonské Ósaky se Expo vrátí po 55 letech. Tehdy československý pavilon architekta Viktora Rudiše navštívilo podle Ministerstva zahraničí přibližně 11 milionů lidí. Vítěze, který navrhl pavilon pro příští českou prezentaci, porota vybrala v březnu. V srpnu Česko předložilo tamnímu stavebnímu úřadu žádost o povolení dočasné stavby. Stavební úřad má na schválení dokumentů asi šest až osm týdnů. Nosnou konstrukci stavby, která v soutěži zvítězila, budou tvořit dřevěné panely, fasádu pak umělecké sklo.

Na druhé příčce se umístilo pražské studio A69 – Architekti, jehož počátky sahají do roku 1994. Tři partnery, kteří stojí za touto značkou, spojuje nejen stejný ročník narození, ale i desítky realizací a stovky projektů všech rozsahů a typologických druhů. Třetí v pořadí se umístil návrh libereckého architektonického studia Mjölk. Speciální odměnu poroty si odnesl návrh studia Plus One Architects za originální pojetí pavilonu ve tvaru houby.