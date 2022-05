Po očkování ochrnul. Odškodnění se stále nedočkal. „Nestíháme,“ tvrdí úřad

„Nemohl jsem ani dosáhnout na telefon. Bylo to strašné. Chtělo se mi na záchod. Ležel jsem a přemýšlel, jak to udělat, abych se nepomočil,“ popsal Petr svoje zážitky pro Seznam Zprávy.

Diagnóza: Guillain-Barrého syndrom. Světové autority, a co je důležité – i český Státní ústav pro kontrolu léčiv, uvádějí tuto nemoc mezi vzácnými nežádoucími účinky očkování proti covidu-19.

Díky složité léčbě a rehabilitacím se postupně Petrův zdravotní stav zlepšuje. Dnes už například chodí bez berlí. Stále má ale potíže s chůzí na nerovném terénu nebo po schodech. Před očkováním hrál fotbal, na to dnes ani nemyslí. Dlouhé měsíce strávil upoutaný na lůžko v nemocnicích. Dřív ho živily ruce, vyráběl třeba zárubně dveří. Po propuštění z nemocnice si musel najít administrativní práci.

Na konci listopadu 2021 proto požádal ministerstvo o náhradu újmy způsobené očkováním, a to přesně podle zákona. Vypočítal, o jaký výdělek ho zdravotní komplikace po očkování připravily, na základě lékařského posudku vyčíslil i náhradu újmy a k žádosti přiložil požadované dokumenty, včetně souhlasu s nahlížením do zdravotní dokumentace. Teprve na konci dubna mu přišla odpověď právního odboru ministerstva.

Hned za omluvou za opožděnou odpověď následuje seznam dokumentů, které má žadatel doplnit. A to včetně těch, ke kterým mají úředníci snadný přístup – právě díky udělenému souhlasu s nahlížením do zdravotní dokumentace.

„Připadá mi to jako úmyslné protahování celého procesu – za účelem to co nejvíce našponovat,“ říká Petr.