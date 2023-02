Po Slovensku a Polsku zamíří nový český prezident do Německa

Zvolený prezident České republiky Petr Pavel navštíví 21. března Berlín. Po Slovensku a Polsku to bude jeho třetí zahraniční cesta po březnové inauguraci. V sobotu to českým novinářům řekl Pavel na okraj Mnichovské bezpečnostní konference, které se v bavorské metropoli zúčastnil. V květnu Pavel pojede do bavorského Selbu na bavorsko-české dny, dohodl se na tom na jednání s bavorským premiérem Markusem Söderem. Od něj také dostal bez termínu pozvánku na oficiální návštěvu Mnichova.

„V prvním týdnu po inauguraci pojedu na Slovensko a do Polska a hned v tom dalším, 21. března, do Berlína. To jsou první tři cesty,“ odpověděl Pavel na otázku ČTK. V sobotu dopoledne se na okraj konference sešel se šéfem bavorské vlády, který ho do Mnichova po inauguraci rovněž pozval. „Pozvání do Bavorska jsem dostal zatím bez termínu, budeme na tom pracovat,“ uvedl. Bavorsko, se kterým Česko pojí úzké vazby, označil za přirozeného partnera pro jednání.