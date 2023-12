Počet vězňů letos nadále stoupal, rostla i jejich agresivita

Od začátku roku 2023 vzrostl počet vězňů o 501 lidí, aktuálně jich je za mřížemi 19 553. Šéf Vězeňské služby Simon Michailidis ČTK sdělil, že v příštím roce bude k hlavním úkolům sboru patřit přebudovávání a rozšiřování současných ubytovacích prostor ve věznicích. Zároveň řeší nedostatek příslušníků a rostoucí agresivitu odsouzených, a to jak vůči spoluvězňům, tak i vůči dozorcům.

„Tato změna by v současné době znamenala snížení normované ubytovací kapacity o zhruba 2800 míst,“ podotkl šéf sboru. Ministerstvo se úpravu rozhodlo o tři roky odložit s tím, že ji nedokáže zajistit. Právě kolektivní ubytování vězňů je přitom podle Českého helsinského výboru největším problémem vězeňství, vytváří mimořádně rizikové prostředí a výrazně snižuje možnosti výchovného působení na vězně.

Premiér Petr Fiala (ODS) řekl už počátkem letošního roku, že počty vězňů i doba, kterou tráví za mřížemi, jsou příliš vysoké, a že je nutné přijmout změny. Ministerstvo spravedlnosti pracuje na novele trestního zákoníku, která by měla rozšířit ukládání peněžitých trestů a také zmírnit trestání neplacení výživného a krádeží. Podle Michailidise je cestou ke snížení tlaku na věznice i důraz na úspěšnou integraci vězňů zpátky do společnosti. Chce proto pokračovat ve spolupráci s Probační a mediační službou a s neziskovým sektorem.

Michailidis míní, že na mnoho vězňů by šlo účinně působit mimo věznice, a to například domácím vězením. Příští rok by měl začít fungovat nový monitorovací systém domácích vězňů namísto namátkových kontrol ze strany úředníků. Probační a mediační služba totiž v srpnu uzavřela smlouvu na dodávku elektronických „náramků“ s českou firmou Forsolution CZ, která má státu dodat 700 kusů zařízení.