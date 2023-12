„Nechutné, ale ustojím to,“ reaguje Rakušan na plakáty s vakem na mrtvoly

„Zobrazit mě v pytli na mrtvoly, to chápu jako test, jestli ustojím to, co servíruju jiným. A to já ustojím. Tahat do toho rodinu je nechutné a vypovídá to mnohem víc o autorovi než o mně,“ uvedl Rakušan v prohlášení, které Seznam Zprávám zaslal tiskový odbor ministerstva.