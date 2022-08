Anatomie procesu. Jak je možné, že mocný Babiš skončí na lavici obžalovaných

Za necelý měsíc začne před Městským soudem v Praze hlavní líčení v případu dotačního podvodu Čapí hnízdo s obžalovanými Andrejem Babišem a jeho spolupracovnicí Janou Nagyovou. Hlavní poučení je k dispozici ještě před tím, než soudce Jan Šott vynese verdikt. Ani ten nejvlivnější a nejbohatší člověk se nevyhne soudu, pokud se dostane do vážného podezření, že porušil zákony. To znamená, že právní stát funguje.

Hned v prvním roce fungování, tedy v roce 2010, byly příjmy – tehdy ještě ne zcela dokončeného – Čapího hnízda z reklamy 65 milionů korun. A jak v počátcích prověřování propočítal časopis Reportér , stačilo by to třeba na pronájem 1 100 billboardů na celý rok nebo dvou tisíc reklamních spotů, které by v souhrnu vidělo 685 milionů diváků.

Projekt idylické rezidence na břehu rybníka u Olbramovic vymyslel podle vlastních slov sám Babiš. Muselo to být už před rokem 2006, ve kterém Imoba, jedna z podřízených firem Agrofertu, začala s přípravou výstavby. Proto nebylo divu, že se lidé z koncernu koncem roku 2007 zajímali o dotaci z evropského programu na podporu turistiky. Takové dotace se rozdávaly po celé republice, Agrofert však měl smůlu, že právě Středočeský kraj připustil žádosti jen od malých a středních firem s obratem do dvou miliard ročně. Babišovi lidé se proto rozhodli předpis obejít.

Případ založený na využití anonymních akcií k prošetření přímo vyzýval. „Majitel akcií se prakticky nedá dohledat,“ vysvětloval jejich vlastnosti analytik Jiří Skuhrovec. Nevýhodou pro vlastníky je však okolnost, že policie může při jejich hledání použít „presumpci viny“. Pokud někoho podezírá, že mu anonymní akcie patří, měl by policii vysvětlit, že se mýlí. To nejde jiným způsobem než předložit dokumenty, kdo je prodával a kupoval. Právníci Agrofertu skutečně dodali smlouvy, podle kterých v kritickém období 2008–2014 vlastnily akcie dvě Babišovy děti z předchozího manželství, Adriana a Andrej mladší, společně s Babišovým švagrem. Ovšem patří k vlastnostem anonymních akcií, že informace o obchodech s nimi nejde nikdy úplně ověřit.

Stanovisko Imoby přesto inspirovalo státního zástupce Šarocha před koncem srpna 2019, když stíhání Babiše a dalších obviněných zastavil. Doplnil ho ještě další úvahou. V okamžiku podání žádosti o dotaci, tedy v únoru 2008, nemohly Farma Čapí hnízdo a Agrofert působit na společném či sousedním trhu, protože Farma do té doby nevyvíjela vůbec žádnou činnost. Co se stalo později, není důležité. „Farma Čapí hnízdo proto podmínky definice malého a středního podniku splňovala,“ komentoval Šarochův verdikt jeho přímý nadřízený Martin Erazím. O dotaci požádat mohla a trestný čin se nestal.

Stíhaným politikem byl dlouholetý premiér a zároveň podnikatel Silvio Berlusconi, který měl v letech 1988–1998 ošidit stát na daních o 62 milionů eur. Případ se dostal k soudu v roce 2005, po čtyřech letech vyšetřování. Trvalo dalších sedm let, než byl Berlusconi odsouzen ke čtyřletému trestu vězení. Kvůli vysokému věku (78 let) nemusel trest nastoupit a soudce se spokojil s tím, že expremiér celý rok chodil jeden den v týdnu pomáhat do ústavu pro pacienty s Alzheimerovou chorobou. Do politiky se směl vrátit v roce 2018.