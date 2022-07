Daňař o Čapím hnízdě: Je to, jak když si platíte reklamu na vaší chatě

„Schéma podvodu je asi takové, jako kdybych si chtěl postavit chatu na krásném místě v hlubokých lesích, kam zabloudí pár houbařů ročně. Moje vlastní korporace by si na tomto místě za mnoho milionů na mé vlastní chatě objednala plakát s reklamou, pak si v chatě udělala školení a u vchodu by rozdávala příchozím zaměstnancům mé vlastní korporace letáčky, v nichž by byla reklama na produkty této korporace,“ komentuje tuto skutečnost David Hubal, který je členem Unie daňových poplatníků.