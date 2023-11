ANO se přihlásilo k plakátům proti Peckové. „Vynadáme mu,“ řekl Babiš

Připustil ale, že si možná s Havlíčkem promluví o možném ukončení spolupráce s Köpplem. „To bych asi mohl doporučit, pokud lhal, tak tam nemá co hledat,“ uvedl Babiš.

„Viděl jsem ho poprvé (Tomáše Grose, člena mladého ANO, pozn. red.) a to je pravda. Vše, co bylo třeba, jsem řekl. Fakt jsem ho tam viděl poprvé. Děkuji,“ reagoval Köppl a zavřel dveře sněmovní kanceláře.

„Se mnou se fotí hodně lidí, i z mladého ANO. Podle obličeje jsem ho poznal, nevěděl jsem, jestli je to pan Gros. Když člověk vidí, že se o něm píše, tak si ho člověk vybaví, že ho zná, nikoliv podle jména,“ uvedl Havlíček.

Odmítl, že by vedení hnutí ANO zadalo Köpplovi s Grosem, aby akci s plakáty udělali.

„Nic jsme nezadávali, byla to nějaká jejich aktivita. Když to udělali, tak se to mělo přiznat. Domnívám se, že bylo zbytečné se vymlouvat. Principiálně nevidím problém, že někdo vyvěsí někde nějaké plakáty,“ dodal Havlíček.