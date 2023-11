Glosa: Lepení plakátů po záchodcích? Marketing ANO je v rozkladu

Toho bezpečnostní kamery na krajském středočeském úřadě načapaly, jak do budovy propašovává mladíka, který následně po úřadu vylepil plakáty spojující hejtmanku Petru Peckovou (STAN) s kauzou Dozimetr.

Köppl tvrdí, že mladého muže v životě neviděl, potkal ho náhodou před úřadem na cigaretě a jen tak z dobroty srdce přemluvil vrátnou, aby neznámého pustila dovnitř bez identifikace. (Té se ostatně vyhnul i on sám.)

Pokud tedy necháme stranou oficiální vysvětlení „nic jsem nevylepoval a počet plakátů taky nesouhlasí“, je to především fascinující pohled do rozkladu marketingového týmu hnutí ANO.

Jen si to představte: jste nejsilnější opoziční strana s výrazným předsedou a přístupem do všech možných médií. Máte spoustu peněz na kampaň, vaše preference kralují všem volebním modelům, obří dosah na sociálních sítích.

A riskujete ostudu jen proto, aby vedle záchodků na krajském úřadu visel plakátek nevalné kvality s tváří hejtmanky a nápisem „Dozimetr“. Ne že by se ostuda vašich voličů nějak dotkla, ale stejně tak se jich odhaduji nedotkne ani samotný plakát. Zkrátka analýza risk versus benefit mi tu nějak nevychází.

Co bude příště? Bude ANO asistovat školákům, aby na záchodové kabinky čmárali „Pekarová je ****“? Mělo by to zhruba stejnou úroveň.