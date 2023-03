V Rakušanově Kolíně se zavře jen jedna pošta. Zneužití pravomoci, zlobí se ANO

„V Kolíně by se měla zrušit pobočka na adrese Mlýnská 1199,“ uvedl v SMS zprávě starosta Michael Kašpar (Změna pro Kolín).

Naproti tomu ve východočeské Chrudimi s 22 tisíci obyvateli státní podnik uzavře 3 ze 4 poboček. Podle tamního starosty Františka Pilného (ANO) to není spravedlivé.

„Je to zneužití pravomoci ministra vnitra. Neexistuje důvod, proč by tam měli mít dvě pobočky a Chrudim jen jednu,“ komentoval plán na zavírání poboček s narážkou na fakt, že v čele Kolína v minulosti 9 let stál současný šéf resortu vnitra a předseda STAN Vít Rakušan.