Budoucnost malých reaktorů v Česku. V Bruselu ji plánovali s USA

Právě Spojené státy by měly hrát v přípravě menších jaderných reaktorů pro Česko a státy Evropské unie klíčovou roli. Česko si dané téma vzalo za jeden z cílů svého předsednictví EU, v Bruselu v uplynulých dnech zjišťovalo technologický vývoj a finanční náročnost.

„ČR aktuálně předsedá Radě Evropské unie a má možnost nastolovat klíčová témata. Návaznost na jednání EU s USA z roku 2019 a potřeba projednání přístupu k licencování a jednotlivým záměrům v EU se zástupci vlád a asociací evropského a US průmyslu byly hlavním důvodem pro záštitu tohoto workshopu českým předsednictvím,“ uvedl David Hluštík z tiskového oddělení Ministerstva průmyslu a obchodu.

Ministerstvo považuje spolupráci s USA na tomto poli o to důležitější kvůli energetické a ekonomické krizi, kterou mimo jiné zesílila ruská válka na Ukrajině.

„Malé modulární reaktory mohou být jednou z cest, kudy se bude jaderná energetika v příštích desetiletích ubírat. Není to zdaleka jisté – zůstává řada otázek okolo jejich ekonomické návratnosti, schvalovacího procesu a fyzické ochrany. Ale rozhodně má smysl se této oblasti věnovat. Je dobře, že MPO a ČEZ jsou v oblasti malých modulárních reaktorů mezi evropskými lídry,“ řekl Bartuška Seznam Zprávám.

Čeští vyjednavači už v uplynulých měsících navázali kontakt s výrobci reaktorů v USA, jedním z bodů bylo i to, jak by se při realizaci SMR mohly uplatnit české firmy.

„Například v průběhu léta a poté i na podzim proběhla osobní setkání s americkými výrobci, kde byly jejich projekty podrobně diskutovány, aby si zástupci ČR udělali představu o zralosti designů a možnostech uplatnění v ČR či v regionu. Jedním z důležitých bodů z pohledu ČR je zapojení českých výrobců do dodavatelských řetězců vyspělých amerických designů. I tohoto tématu se na workshopu dotkneme, protože nyní ve stádiu příprav projektů je nejlepší čas k získání výhodných pozic na trhu,“ dodal Hluštík z tiskového oddělení Ministerstva průmyslu a obchodu.

Ve hře je v České republice několik lokalit, kde by modulární reaktory mohly v příštích letech stát. Stojí o to například „temelínský“ Jihočeský kraj, který společně s ČEZ a ÚJV Řež založil projekt Jihočeský jaderný park, jehož zástupkyně se rovněž účastnila bruselského workshopu.

„Cílem našeho projektu je pracovat na přípravě podmínek v ČR tak, aby technologie malých modulárních reaktorů (SMR) mohly být využity co nejdříve po tom, kdy projdou licenčním řízením v zemích původu. A aby první takový SMR byl tady v Temelíně. Příprava nejen na úrovni ČR, ale i spolupráce regulátorů a zemí EU je v této fázi velmi důležitá a rozhodne významně o rychlosti následného využití SMR,“ napsal Seznam Zprávám hejtman Kuba.

Jeho moravskoslezský kolega Ivo Vondrák (ANO) kvituje, že Česko chce spolupracovat na projektu SMR se Spojenými státy. Moravskoslezský kraj je další vytipovanou lokalitou, kde by mohly menší reaktory stát.

„Už jsme se do této debaty zapojili a zcela určitě je to cesta, kterou bychom se chtěli v kraji ubírat. Nevidím problém ve spolupráci s USA, naopak ji vítám,“ sdělil Seznam Zprávám hejtman Vondrák.

„USA mají v západním okruhu nejvíce projektů SMR v pokročilém stádiu vývoje a kromě potenciálních dodávek svých reaktorů do Evropy disponují zkušenostmi právě z přípravy regulatorního a hospodářského prostředí pro úspěšnou komerční implementaci technologie SMR. Vidíme, že v USA je dokončován velký projekt klasické jaderné elektrárny Vogtle, jejíž nové bloky 3 a 4 by měly být spuštěny příští rok a vedle toho je následně v přípravě právě několik projektů SMR v lokalitách Clinch River v Tennesee, Oyster Creek v New Jersey nebo Idaho National Laboratory v Utahu,“ sdělil tiskový mluvčí ministerstva.