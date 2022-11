Ve Vítkovicích kreslí jaderného Davida, který vyzve světové obry

Na posun projektu do fáze prototypu by Witkowitz potřebovala další stovky milionů korun.

Dalším postupným cílem je dopracování takzvaného basic designu, tedy detailního návrhu, na jehož základě se může spustit schvalovací proces. To by se podle Žvakové mělo zvládnout do tří let, kolem roku 2025 by tak mohly začít práce na prototypu reaktoru.