Ceny energií překračují nejhorší očekávání, řekl Fiala po setkání se Zemanem

Prezident Miloš Zeman se dnes s premiérem Petrem Fialou (ODS) shodli, že vývoj cen energií překročil nejhorší očekávání. K zajištění energií pro české firmy i občany za přijatelné ceny jsou podle nich potřeba kroky na evropské i národní úrovni. Fiala to řekl novinářům po pravidelné schůzce, kterou měl s prezidentem na zámku v Lánech. K dalším tématům setkání patřila situace šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka a zahraniční politika.

„Bavili jsme se o nastavení úsporného tarifu, o tom, co už vláda udělala, i o tom, co je možné udělat v budoucnosti. Budeme se snažit iniciovat nějaké evropské společné řešení, které by samozřejmě bylo nejúčinnější. Začátkem příštího týdne o tom budu mluvit s (německým) kancléřem (Olafem) Scholzem při jeho návštěvě v Praze a samozřejmě s dalšími představiteli evropských států,“ popsal Fiala.