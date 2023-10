Největší chyba v historii, opřela se do vládních úspor opozice

Zástupci opozice dnešek označili za „černý pátek třináctého pro českou ekonomiku“.

„Je to den, kdy se sníží životní úroveň českých domácností a zvýší inflace. Viníme vládu z největší národohospodářské chyby v historii České republiky,“ uvedla šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

Předseda vlády Petr Fiala (ODS) se nechal slyšet, že se podařilo schválit jeden z nejdůležitějších zákonů v tomto volebním období.

„Hnutí ANO v této zemi zničilo veřejné finance, teď se snažilo zničit naši snahu dát je zase do pořádku,“ pravil k opoziční snaze o nepřijetí ozdravného balíčku. Dodal, že díky jeho přijetí v příštím roce bude Česká republika plnit Maastrichtská kritéria.

„Dobrý hospodář nežije na dluh. A my jsme tady od toho, abychom byli dobrými hospodáři,“ uvedl místopředseda vlády Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Schillerová také vyzvala český průmysl a zaměstnavatelské svazy, aby mobilizovaly veškerou svoji sílu a pomohly opozici zastavit další připravované změny.

Už by jim někdo měl říct „a dost“

Opoziční představitelé rovněž znovu zkritizovali pevné zařazení hlasování na pátek v 11 hodin.

„Koalice zařadila pevné hlasování už počtvrté v tomto volebním období. Je to bezprecedentní jednání, když to srovnáme s předchozím volebním obdobím, kdy se to stalo jednou a po roce a půl. Už by jim někdo měl říct ‚a dost‘,“ řekla Schillerová.

„Představitelé opozice s přednostním právem brali čas svým poslancům hodinami svého řečnění o tématech nesouvisejících s konsolidačním balíčkem. Je to možné ověřit ve stenozáznamech. Není to tedy naše vina, že bychom někomu ubírali čas,“ reagovala na to předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Podání k Ústavnímu soudu zatím však Schillerová označila za předčasné. „Pořád věřím, že by mohla zafungovat některá ze dvou zbývajících pojistek zákonnosti, kterými jsou Senát a pan prezident,“ řekla. Dodala, že je v kontaktu se senátorským klubem ANO, kterému představí některé dnes zamítnuté pozměňovací návrhy hnutí ANO, a bude věřit, že si je osvojí a pokusí se jimi konsolidační balíček změnit.

Pokud konsolidační balíček projde Senátem i přes prezidenta, hnutí ANO se podle ní poradí na klubu a s přizvanými experty.

Předseda SPD Tomio Okamura na tiskové konferenci po hlasování uvedl, že se obrátí na prezidenta Petra Pavla a vyzve ho k tomu, aby zákon vetoval. „Jde o flagrantní porušení předvolebních slibů vládní pětikoalice, která slibovala, že nebude zvyšovat daně,“ uvedl. Dodal, že přijetí konsolidačního balíčku podle něj sníží čisté příjmy domácností, sníží kupní sílu a nasměruje zemi do ekonomické recese.

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) dnes přijatý konsolidační balíček tvoří zhruba třetinu opatření, která vláda dělá pro snížení schodku státního rozpočtu. „Druhou část plníme v návrhu státního rozpočtu, který jsme v září poslali Poslanecké sněmovně,“ uvedl.

Dodal, že jde o promyšlené kroky, aby se Česko vyhnulo takzvané dluhové brzdě. „Nejdříve jsme ubrali plyn, pak jsme přeřadili na nižší rychlost a v tuto chvíli pomalu brzdíme,“ dodal.

Konsolidační balíček se k projednání Senátem podle Stanjury dostane zhruba v polovině listopadu. „Je to záležitost vedení našich koaličních stran. Nepředpokládám, že by se návrh ze Senátu vracel do Poslanecké sněmovny,“ uvedl ministr financí.

Schůzku s prezidentem Petrem Pavlem kvůli balíčku v následujících týdnech prý neplánuje. „Panu prezidentovi jsem balíček představil ještě před tím, než jsme ho představili veřejnosti. A byl jsem u něj v minulém týdnu, kdy jsem mu představil změny, na kterých se koalice dohodla. Sám proto o další schůzku žádat nebudu,“ dodal.