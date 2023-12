Desítky milionů za pár dní. Češi znovu ukazují „neuvěřitelnou solidaritu“

Po vraždách v Klánovickém lese nebo na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Češi ve velkém posílají peníze do sbírek určených pro pozůstalé.

Seznam Zprávy připravily přehled aktuálních sbírek, do kterých během svátků z celé země mířila obrovská vlna podpory.

„Nebyl to snadný krok obzvlášť pro rodinu, ale to, jaká se strhla vlna solidarity a jak moc chtějí lidé pomoci, je neuvěřitelné. Ve sbírce Znesnáze21 je mnohonásobně více, než se předpokládalo. Lidé chtějí především rodinu v těchto nejhorších chvílích jejich života, které prožívají, alespoň nějak podpořit. Z naší zkušenosti, když pak klient tu podporu vidí, tak to opravdu neuvěřitelně umí pomoci,“ napsala ve vyjádření pro Seznam Zprávy.