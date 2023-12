Někdo sám, někdo raději s rodiči. Studenti si vyzvedávají věci z budovy fakulty

15:30 - Do textu jsme nově doplnili prohlášení předsednictvo České konference rektorů, pozn. red.

Další výdej osobních věcí bude probíhat od čtvrtka 4. ledna 2024. A to vždy každý čtvrtek od 8:00 do 16:00 a každé úterý od 11:00 do 18:00 v budově v Celetné ulici.