Česko dostane z USA první vrtulníky, nahradí sovětskou techniku

Tuzemská armáda má už příští měsíc dostat z USA dva nové vrtulníky. Konkrétně půjde o AH-1Z Viper.

Celkem letectvo pořídí osm víceúčelových strojů UH-1Y Venom a čtyři bitevníky AH-1Z Viper. Dalších starších šest viperů a dva venomy pak Česko dostane darem za pomoc Ukrajině.

„Dle aktuálních informací je termín dodání prvních dvou vrtulníků H-1 v druhé polovině května v závislosti na možnostech přepravy dodavatele (vlády USA). V první dodávce budou dva vrtulníky AH-1Z Viper,“ řekla Seznam Zprávám mluvčí 22. základny vrtulníkového letectva Jindřiška Budíková.

Další dodávky podle ní budou pokračovat průběžně - na zhruba dvouměsíční bázi. „Obdržením flotily H-1 dojde k výraznému navýšení schopností vrtulníkového letectva. Jedná se o další důležitý krok v modernizaci Armády ČR a snižování závislosti na ruské technice,“ pokračovala Budíková.

„Po dodávce prvních vrtulníků bude následovat dvouleté období výcviku za účasti zkušených amerických instruktorů, po kterém bude možné vrtulníkovou jednotku nasadit dle požadavků AČR.“

Osm vrtulníků poskytnou Spojené státy zdarma. Česko musí uhradit jejich transport a modernizaci. Na modernizaci těchto vrtulníků využije armáda kompenzaci, kterou Česku poskytly USA za techniku dodanou na Ukrajinu. Dodané budou do roku 2026.

Foto: příslušníci 22. zVrL, Capt. Natalie B.Batcheler UH-1Y Venom.

Posun do 21. století

Podle velitele vzdušných sil Petra Čepelky přinášejí americké vrtulníky zcela nové schopnosti a způsoby nasazení a „představují ucelený systém, který posune české vrtulníkové letectvo do 21. století“.

„Armáda ČR dostane dva výkonově podobné vrtulníky, které dokážou společně držet krok. Vipery zajišťují ofenzivní leteckou podporu, Venomy samostatně nebo ve spolupráci zabezpečují manévrování, logistiku a blízkou palebnou podporu,“ vysvětlil jejich využití.

Kladně hodnotí modernizaci i místopředseda sněmovního výboru pro obranu a poslanec opozičního ANO Pavel Růžička. „Je to projekt, který začala naše vláda, a jsem rád, že se podaří zdárně dokončit. Modernizaci vrtulníkového letectva potřebujeme a jsem rád, že jsme to začali řešit před konfliktem na Ukrajině,“ reagoval na dotaz s odkazem na to, že se o nákupu začalo jednat ještě za vlády Andreje Babiše (ANO).

Foto: 22. základna vrtulníkového letectva AH-1U Viper.

Přípravy v plném proudu

Základna vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou už v březnu převzala první část techniky pro simulátor, který bude sloužit k přeškolení personálu.

Skupina pilotů a palubních techniků ze základny v Náměšti se pak na venomy a vipery sedm měsíců měsíců přeškolovala na základně americké námořní pěchoty Pendleton.

Marcel Kica, velitel 221. vrtulníkové letky a velitel týmu v USA, v rozhovoru pro Seznam Zprávy popsal, co se v nadcházejících měsících čeká.

„Nejprve musí dojít k převzetí vrtulníků, musí se na nich udělat zkrácené vojenské zkoušky. To je v rámci přebíracího procesu. Poté dojde k záletu ve smíšené osádce naší a americké a po tomto procesu už můžeme vrtulník používat. Celý proces trvá zhruba měsíc,“ vysvětlil.

Co se starou technikou?

Seznam Zprávy oslovily několik vojenských expertů s dotazem, co obměnou česká armáda získá.

„Venomy a vipery jsou stroje ověřené v boji, hodně toho vydrží. Konstrukce je stará, pochází z vietnamské války. Základní konstrukce zůstala, ale stroje jsou nadopované nejmodernější elektronikou,“ vysvětlil vojenský a bezpečnostní analytik Lukáš Visingr.

Podotkl, že americké vrtulníky nahradí ruské Mi-24 V/35. „Je to obrovský pokrok. Pokračuje proces, kdy se postupně zbavujeme strojů sovětského původu. To ale neznamená, že by Mi-24 byly špatné. Mají vynikající konstrukci, ve spoustě zemí na světě slouží a myslím, že i u nás ještě vydrží. A vzhledem k tomu, co nás a Evropu čeká, je možné, že je budeme používat.“

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Mil Mi-24.

S přechodem na americké vrtulníky vyvstává otázka, co se zastaralou sovětskou technikou. Podle bývalého náčelníka generálního štábu Jiřího Šedivého nemá smysl Mi-24 zakonzervovat.

„Vrtulníky by tam stejně nebyly k ničemu ani do budoucna, technologie je to dávno překonaná,“ uvedl. „Myslím si, že je lepší se jich zbavit – a to tou nejracionálnější formou, což je buď darovat, nebo prodat Ukrajině. To bude záležet na politickém rozhodnutí,“ dodal.