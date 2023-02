Čeští vojenští policisté by mohli na Ukrajině vyšetřovat válečné zločiny

Tím ale pomoc nekončí. „Novinkou by mělo být vyšetřování zločinů na Ukrajině. To by měla být věc, kterou budeme, tuším, projednávat na nejbližší vládě a v obou komorách Parlamentu, jako mandát pro vojenské policisty, kdy Česko vyjednalo s Nizozemci možnost spolupráce v rámci zapojení do odhalování a dokumentování válečných zločinů na Ukrajině,“ řekla.