Daně z automatů zůstanou obcím. Je to vliv hazardní lobby, tvrdí kritici

Ministerstvo financí chtělo v rámci konsolidačního balíčku významně upravit výběr daně z hazardních her. Velká změna se měla týkat hracích automatů – místo obcí z nich nově měla profitovat hlavně státní kasa.

Jak ale minulý týden informovala Česká televize, ministerstvo ustoupilo a peníze obcím nechá. Podle kritiků, kteří proti hernám ve městech bojují, je to především vítězství podnikatelů s hracími automaty.

„Myslím, že je to vliv hazardní lobby. Změna zákona o hazardních hrách byla v souladu s vládní koncepcí boje proti závislostem. Nová verze novely o hazardních hrách, připravená na Ministerstvu financí, nám byla prezentována na poradě oficiální pracovní skupiny ještě letos v únoru. A najednou je všechno jinak,“ říká senátorka Hana Kordová Marvanová, která v minulém volebním období prosadila postupný zákaz hracích automatů v hlavním městě.

„Všechny obce by jinak hazard zakázaly a neměli bychom z něj nic,“ kontruje ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková. Právě Svaz měst a obcí byl podle ministerstva jedním z hlavních hráčů, kteří si zachování statu quo vynutili.

Změnu chtělo i MPSV

Podle současného zákona o hazardních hrách putují dvě třetiny peněz, které stát vybere na dani z hracích automatů, do rozpočtů měst, které je na svém území povolily. Čím víc automatů radnice povolí, tím větší jí tedy plynou zisky.

„Současný způsob přerozdělení výnosů daní z hracích přístrojů je zcela nelogický a má korupční charakter. Tím spíše je krok Ministerstva financí zarážející, přitom původně plánovalo tento systém opravit,“ říká senátorka Adéla Šípová, která dlouhodobě bojuje proti kamenným hernám v domovském Kladně.

Občané Kladna si letos vymohli referendum o zákazu hazardu, radnice naopak zaplatila kampaň na jeho podporu. Soud později rozhodl, že referendum, ve kterém aktivisté zákaz hazardu nedokázali prosadit, neproběhlo férově, a bude se tak muset opakovat.

Změnu zákona požadovalo i Ministerstvo práce a sociálních věcí. V připomínce k zákonu o hazardních hrách resort uvádí:

„Stávající znění ustanovení zákona vyplynulo z politického kompromisu v roce 2015 s tím, že byla nesystémově ponechána určitá část výtěžku daně z technické hry obcím, které strpěly na svém území tento druh hazardní hry s největším společenským dopadem. … Navrhované řešení odbourá mimořádný korupční potenciál pro představitele obcí a jejich argumentaci pro strpění provozování hazardních her na jejich území.“

Kompromis, který padl

Ministerstvo financí tuto připomínku vypořádalo tím, že změnu bude obsahovat právě konsolidační balíček. Kompromisním řešením mělo být to, že obce sice dál budou dostávat větší podíl z daně z hracích automatů, ale peníze se budou rozdávat plošně. Podle velikosti obce, nikoliv podle počtu strojů.

Konsolidační balíček skutečně zprvu tuto zásadní změnu obsahoval, během několika dní ale Ministerstvo financí otočilo.

„V rámci mezirezortního připomínkového řízení bylo vyhověno opakované připomínce, například Hospodářské komory, Svazu měst a obcí, Svazu měst a obcí ČR a dalším, aby 65 % celostátního hrubého výnosu daně z land-based technické hry bylo i nadále rozdělováno mezi obce dle původního koeficientu v závislosti na počtu povolených herních pozic (tedy podle počtu hracích automatů, pozn. red.),“ popsala pro Seznam Zprávy mluvčí ministerstva Gabriela Krušinová.

Výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková tento krok obhajuje.

„Co by se mohlo stát je, že všechna města a obce by řekly, že když už nemají mít z hazardu ani korunu a všechno jde státu, tak to všechny obce na celém území České republiky zakážou. Zakážeme hazard a stát z toho nebude mít ani korunu, protože herny zaniknou a všechno půjde do šedé ekonomiky. To byl ten hlavní argument,“ popsala pro Seznam Zprávy Vladyková.

161 milionů z automatů za rok

Svaz měst a obcí ve své připomínce ke konsolidačnímu balíčku argumentoval třeba obcí Česká Kubice, která by se změnou zákona přišla o výrazné prostředky. V loňském roce příjmy této obce o necelých 1000 obyvatelích činily 185 milionů korun. A z toho 161 milionů obec získala díky hracím automatům, upozorňuje brněnský zastupitel Matěj Hollan, který si za boj proti hazardu vysloužil Cenu Františka Kriegla.

„Negativa plynoucí z byznysu se závislostí jsou vždycky závratně vyšší než příjem do obecních kas nebo do státního rozpočtu. Obrovské množství lidí je závislých na automatech, rozvrací to celé rodiny, jednotlivce to dovede do obrovských existenčních problémů. To nelze vykompenzovat na příjmové stránce. V tomto smyslu je celý návrh změny zákona o dani z hazardu udělaný velmi špatně, protože ty více nebezpečné automaty nechce zdaňovat více, i když je tam pro to prostor, ale naopak zvedá daň u méně nebezpečného druhu hazardu,“ říká Hollan.

Senátorka Marvanová také upozorňuje na to, že do konsolidačního balíčku se podle politických prohlášení vládní koalice mělo sahat co nejméně.

„Nechápu, z jakého důvodu právě zájmy hazardu jsou tak důležité, že se kvůli tomu mění balíček, o kterém pan premiér i pan ministr Stanjura řekli, že v něm žádné změny nebudou. A první změna se týká toho, o co usilují hazardní firmy, aby obce podporovaly herny na svém území. Samozřejmě to bude mít obrovské dopady i na Prahu, třeba půl miliardy. Města, která dělají zodpovědnou politiku ve vztahu k hazardu, přijdou o obrovské peníze,“ říká Marvanová.

Podle ředitelky Svazu měst a obcí by ale bylo nespravedlivé, aby zrovna Praha dostávala peníze za provoz heren v jiných městech.