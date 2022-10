Děravé sankce. Česká firma ovládaná Putinovým přítelem čerpá dotace

To je případ Vladimira Jevtušenkova, který byl 24. února na schůzce s ruským prezidentem společně s dalšími 36 nejbohatšími oligarchy.

Součástí Jevtušenkova multioborového konglomerátu AFK Sistema je už 20 let i společnost NVision Czech Republic, která ve Voticích na Benešovsku - v průmyslovém závodě, který dle pamětníků kdysi patřil pod Teslu Strašnice - vyrábí elektrosoučástky pro telekomunikace či automobilový sektor.

Že je přístup k dotacím ze strany EU více benevolentní, si všímá mimo jiné Janusz Konieczny, šéfporadce českého vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Považoval by za správné rozdíly oproti zakázkám srovnat. „V obou případech jde o veřejné prostředky a různá míra přísnosti podle mého názoru není logická,“ uvedl Konieczny pro Seznam Zprávy.

U zakázek je to tak, že právnická či fyzická osoba, která je na sankčním seznamu EU, nemá nárok na jakoukoliv veřejnou zakázku. A pokud jde o větší zakázku (tzv. nadlimitní), platí zákaz pro veškeré firmy ovládané z Ruska.

„Je to slabina dosavadních sankcí. Bylo by vhodné to v rámci vyjednávání o dalším sankčním balíčku napravit,“ vidí problém právník Lukáš Kraus z platformy Rekonstrukce státu, který se sankční problematice rovněž věnuje.