Česko zmrazilo majetek jen třem Rusům a 18 firmám

Evropské sankce, které byly přijaty v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině, se zatím dotkly jen relativně malého okruhu Rusů a ruských firem s majetkem v Česku. Vyplývá to z údajů, které Seznam Zprávám poskytl Finanční analytický úřad (FAÚ) na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

Jde o sankce přijaté od začátku války (24. února) do 19. srpna, u nichž úřad „provedl předběžná opatření či zmrazil majetek“, jak v odpovědi na dotaz redakce uvedl ředitel Jiří Hylmar.

Sankce se dotkly i dalšího ruského poslance Andreje Trifonova, jehož rodina už řadu let ovládá strojírenský podnik ČKD Blansko Holding.

Objem obstaveného majetku a počet sankcionovaných osob by mohl být v Česku vyšší, problémem ale je, že ohrožení podnikatelé mnohdy převádějí majetek na „bílé koně“. A také, že někteří z uvažovaných kandidátů se na celoevropskou soupisku nedostali, protože se to Česku nepovedlo (nebo se o to česká diplomacie ani nepokusila).