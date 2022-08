České úřady se snaží odchytit bílé koně ruských oligarchů. Víc než neobratně

České úřady přiznávají, že se často dostávají se zmrazováním ruského majetku do potíží. A to v situacích, kdy jej už nevlastní přímo sankcionovaní ruští funkcionáři a oligarchové, nýbrž s nimi spřízněné osoby. Přibývá i případů fiktivních převodů na tzv. bílé koně.

Nový ředitel Finančního analytického úřadu (FAÚ) Jiří Hylmar v nedávném rozhovoru pro Seznam Zprávy přiznal, že není až takový problém obstavit konto manželky sankcionované osoby, ale už třeba u sourozenců se dostávají do potíží s dokazováním.

„Nejsem ten, kdo by dokázal posoudit, že jeden z těch dvou bratrů je radikální stoupenec (Putinova) režimu a druhý třeba radikální odpůrce,“ poukázal na složitost dokazování Hylmar.

Tradiční domácí výrobce průmyslových armatur patří už mnoho let do skupiny TMK, kterou měl až donedávna plně pod palcem přední ruský oligarcha Dmitrij Pumpjanskij. Koncern s mnoha filiálkami se zaměřuje na výrobu potrubí pro ropovody, plynovody a další odvětví.

Prakticky okamžitě, co se na sankční soupisku dostal, opustil on i jeho syn Alexander vedení TMK, firma oznámila , že skončil i jako beneficient.

Čistě teoreticky by majetek Pumpjanských v Česku měl být už dávno zablokován, ale potvrzeno je to zatím jen u hotelu Westend v Mariánských Lázních, který taktéž patří do rodinného impéria.