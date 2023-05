Diagnóza: Každý dlužíme 300 tisíc. Proč nám to nevadí?

Nedávno jsem se jakési neznámé paní zeptal, zda by vyměnila krásné květiny v truhlíku za oknem svého domu za umoření našeho státního dluhu. Nejprve nechápala, nač se vlastně ptám, a poté mi zcela samozřejmě odpověděla, že by neměnila. Ona si nechá své květiny a stát nechť si nechá svůj dluh.

Myslím, že podobný přístup k dluhu, který na každého občana činí zhruba 300 tisíc korun, bude mít většina z nás. Cítíme, že sice existuje, současně ho však nebereme nijak osobně. Nikdo ho přímo po nás nevymáhá, nikomu z nás kvůli němu nehrozí exekuce nebo nějaká podobná osobní potíž. A že má stát dluh tři biliony? No tak ať si ho má. Měl lépe hospodařit, pak by mu peníze nechyběly.

Toto odcizení platí i v případě, že u televizní obrazovky držíme palce českým hokejistům. Reprezentují sice „náš“ stát, ale my si bláhově myslíme, že spíš tak jako jednotlivě každého z nás.

Předpokládám, že většina rozumných lidí nepovažuje dynamicky narůstající státní dluh a deficitní hospodaření státu za něco chvályhodného. Dáváme vládě spoustu zaručených rad, jak na to, ale pokud vláda začne v nějaké formě něco na ten způsob dělat (a to zdaleka netvrdím, že současná vláda je optimální), pak se rozčilujeme, že zrovna nás by její šetření mělo také postihnout.