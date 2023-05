Když vy víno, tak my knihy. Pekarová Adamová popisuje daňové vyjednávání

Když se pět vládních stran dohodne na 55 opatřeních týkajících se daní a škrtů, je jasné, že každý musí nějak ustoupit. A oplátkou za to může něco požadovat.

Například šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová prozradila, že s odpuštěním spotřební daně na víno souhlasila jedině pod podmínkou, že stejnou výhodu získají i knihy.

„Celkově z konsolidačního balíčku mám velmi pozitivní dojem. Mnohaměsíční debata dospěla k dobrému výsledku. Samozřejmě, každé z pěti vládních stran tam může něco chybět a každému z nás tam něco může vadit. Za společným výsledkem si ale stojíme,“ říká v rozhovoru Pekarová Adamová.

Oznámili jste škrty 55 miliard korun na dotacích. Člověka taková suma zaskočí a napadne, kam ty peníze měly putovat, jestli někomu budou chybět a proč to nešlo dřív?

To jsme slibovali už před volbami, závazek plníme. Dotace v minulých letech přebujely. O jejich škodlivosti bylo napsáno mnoho, je s nimi spojena byrokracie a pokřivení tržního prostředí. Dostali jsme se opravdu do absurdní situace, kdy už se i v těch národních dotačních titulech těžko vyznává. Jejich škrtání vede nejen k úsporám, ale právě i třeba ke zpřehlednění. Nechceme žít v dotační ekonomice, jak to dnes nazývá šéf Nejvyššího kontrolního úřadu.

Nejvíc škrtáte v průmyslu a v zemědělství. Jak jste to dělali, to jste šli dotaci po dotaci a rozhodli, co ano a co ne?

Každá oblast se poctivě přehodnotila, jestli skutečně jsou ty dotační tituly smysluplné. Myslím, že neprozradím nic tajného, když řeknu, že opravdu velmi čelem se k tomu postavil ministr průmyslu Jozef Síkela, který na Ministerstvu průmyslu a obchodu sám navrhl celou řadu zkrácení nebo zrušení některých dotačních titulů. Ten šel opravdu dobrým příkladem i ostatním kolegům z vlády.

Jak to prosadíte ve Sněmovně? Jako Topolánkův batoh, tedy jedním hlasováním schválit všechny změny naráz, aby vám to nerozebrali lobbisté či poslanci?

Je to tak promyšlené a vzájemně vyvážené, aby to dávalo logický smysl jako celek. Takže je potřeba k tomu přistupovat jako k celku i při hlasování. I důchodovou reformu, což je zase druhý balík, chceme prosadit jedním hlasováním. Ozdravný balíček vláda projedná v blízké době a do konce školního roku bychom chtěli mít i ve Sněmovně první čtení.

Vy jako TOP 09 se profilujete v ekonomických otázkách napravo od ODS. Požadovali jste tedy brutálnější, přísnější úspory?

Klíčovou prioritou za TOP 09 bylo v rámci ozdravného balíčku dosáhnout co nejvyšší částky celkových úspor. Pro nás to bylo dohromady minimálně 140 miliard. Což se v souhrnu podařilo. Tempo zadlužování naší země, které za minulé vlády nabrala, je prostě naprosto neudržitelné a nehorázné. Soustředili jsme se pak zejména na to, aby zátěž na společnost byla rovnoměrná. Aby to nedopadlo tak, že to s prominutím odskáče jenom jedna skupina nebo několik málo skupin obyvatel. Tomu se podařilo předejít a myslím, že celkově jsou opatření dobře vybalancovaná.

Byli jste jako TOP 09 pod tlakem bývalého předsedy Miroslava Kalouska, který třeba na twitteru dlouho ostřeloval vládu, že nemá odvahu a v boji se strukturálním deficitem nic pořádného nedělá?

Jeho hlas samozřejmě je slyšet nejenom z twitteru. Ale právě i on jako velký kritik různých kroků, které vláda dělala doposud, se nakonec za ten balíček jednoznačně postavil. Četla jsem jeho reakci, že by si samozřejmě dokázal představit některé věci jinak, ale že výslednou dohodu považuje za koaliční kompromis pětice stran. Téměř za zázrak, který bude podporovat.

Mluvíme o desítkách opatření a o desítkách miliard korun. Překvapilo vás, že největší emoce, spory a lobbistický tlak se týkaly zavedení spotřební daně na víno, což by vyneslo čtyři miliardy?

Ve své podstatě vlastně nepřekvapilo. Protože je to záležitost, kterou tady zkusily jiné předchozí vlády – a také narazily. Zrovna Miroslav Kalousek teď tvrdí, jak se měla spotřební daň zavést, ale sám to jako ministr financí neprosadil. Musím přiznat, že to není téma jen KDU-ČSL, ale pod obrovským tlakem jsou poslanci z jižní Moravy ve všech politických stranách. Jihomoravská vinařská lobby je slyšitelná, ale ač to není v tomto balíčku, rozhodně to nebereme za uzavřené.

Dobře, ale vy osobně jsou zrovna tuhle výjimku hlasitě kritizovala. Proč jste nakonec ustoupila?

Zavedení spotřební daně u vína považuji za správné z toho důvodu, že se zkrátka jedná o alkohol, tedy prostě škodlivou látku. U piva ta daň je, zatímco u vína není. Ale slíbili jsme si také, že to touto debatou úplně nekončí a že budeme i dále usilovat o to, abychom nastavili spravedlivější zdanění u vinařů i v dialogu s nimi. Za mě by každopádně bylo naprosto nepřijatelné, kdybychom ponechali vína bez spotřební daně a u knih zvýšili DPH z 10 na 12 procent.

Jestli to tedy dobře chápu, vy jste si vymohla, že kývnete na pokračování výjimky u vína jedině pod podmínkou, že knihy budou bez daně?

Ano, do těch jednání jsem s tím takto šla. Ale musím říct, že kolegové z jiných stran to vnímali také jako krok správným směrem. Je celá řada západních zemí, ve kterých je nulová DPH na knihy. Já to považuji za určitý symbol, že nám záleží na vzdělanosti, jakkoliv samozřejmě knihy nejsou jediným nositelem vzdělání. Tímto říkáme, že vzdělání a kultura jsou hodnoty, které má stát podporovat.

Zjišťovali jste si dopředu, jestli obchodní řetězce opravdu promítnou nižší DPH do snížení cen u potravin, jak si vláda slibuje?

Už dnes prodejci říkají, že se snižují ceny a že konečně brzdí inflace, aktuálně je na hodnotě 12,6 procenta. Samozřejmě nelze zaručit, že všichni promítnou to snížení daně do cen stoprocentně. Ale na druhou stranu ten tlak bychom na ně měli vytvářet dál. A myslím, že se o to i příslušní členové vlády snaží.

A jak se snažíte vy v Poslanecké sněmovně? Kritici vám osobně vytýkají, že jste nedodržela slib, že ušetříte 40 milionů korun v rozpočtu Poslanecké sněmovny.