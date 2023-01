Přehledně: Kolik stojí dálniční známka v roce 2023 a jak ji koupit

Jak doporučil mluvčí policie David Schön, každý řidič by si měl uhrazení elektronické dálniční známky před jízdou ověřit. Když však na to zapomene a uvědomí si to až na dálnici, neměl by zde zastavovat na krajnici kvůli rychlému nákupu. „Z hlediska bezpečnosti je nutné zpoplatněný úsek opustit na nejbližším sjezdu, využít odpočívadlo nebo areál čerpací stanice a poplatek on-line uhradit po zastavení vozidla na bezpečném místě,“ uvedl David Schön.