„Dnes zavřeno.“ Babiše v poslanecké kanceláři měsíce neviděli

Byť Andrej Babiš v úterý překvapil, když se ve 14 hodin usadil do poslanecké lavice, stále zůstává poslancem s druhou nejhorší docházkou do Poslanecké sněmovny. Omlouval to vždy tím, že prací poslance je setkávat se s lidmi. Na ulicích či v jeho poslanecké kanceláři.