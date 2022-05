Fiala: Přímé nákupy zbraní v USA jsou možné, když to bude podle zákona

Premiér Petr Fiala se dnes na pražském Petříně zúčastnil startu kampaně koalice Spolu před komunálními volbami. Před novináři se vyjádřil i k některým aktuálním otázkám. Mimo jiné odmítl, zvýšení minimální mzdy o dva tisíce korun na 18 200, jak požadují odboráři.

„Není to něco, co bychom si mohli dovolit, při těch dluzích, které máme,“ prohlásil premiér s tím, že by to dále podnítilo růst inflace. Nevyloučil, že by se ale minimální mzda, podobně jako třeba důchody, mohla do budoucna stát předmětem zákonem dané valorizace.

Předseda vlády také už nechce hýbat s avizovaným jednorázovým pětitisícovým příspěvkem pro rodiny s dětmi do 18 let, které mají roční hrubý příjem do jednoho milionu korun.

Rozšíření na širší spektrum rodin nepodporuje s tím, že záměrně byla jako horní mez vládou zvolena rodina s průměrnými příjmy a kabinet nehodlá sociálními dávkami podporovat bohaté. „Musí to dostat lidé, kteří patří ke střední třídě a jejich příjmy nejsou závratné,“ uvedl.

Seznam Zprávy se zajímaly i o další aktuální témata. Mimo jiné, zda vládní koalice nezmění svou strategii před prezidentskými volbami za situace, kdy současný prezident Miloš Zeman v sobotu veřejně podpořil kandidaturu odborového předáka Josefa Středuly.

Fiala se na dotaz redakce vyjádřil i k možnosti přímých nákupů vojenské techniky v USA, stejně tak k protiruským sankcím.

Vy chcete svého kandidáta na prezidenta představit do září. Není teď důvod ke změně strategie, když Miloš Zeman už ukazuje na své možné nástupce?

Ono jde o to, že kandidátů či potenciálních kandidátů, kteří řekli, že kandidaturu zvažují, tak těch je celá řada. A já nikoho z nich nebudu komentovat. My opravdu pracujeme na tom, abychom vybrali nebo podpořili někoho, kdo bude mít šanci vyhrát, kdo bude splňovat parametry, které od prezidenta čekáme a včas se k tomu vyjádříme. O kandidátovi jednáme, diskutujeme, hledáme vhodnou osobnost.

Co je pro vás u prezidentského kandidáta klíčové?

Musí to být člověk, který respektuje ústavu, musí to být člověk jasné prozápadní orientace, musí to být důstojná hlava státu, která bude společnost spojovat a ne rozdělovat.

Po návratu ministryně obrany Jany Černochové z USA se mluví o tom, že by se některé zbraně pro českou armádu mohli nakupovat ve Spojených státech přímo, bez výběrového řízení, na základě mezivládní dohody. Podpořil byste takové nákupy?

Já v této bezpečnostně složité době nechci komentovat žádná strategická jednání, která probíhají. Samozřejmě děláme všechno pro to, abychom zvýšili obranyschopnost České republiky, posílili nákupy, modernizovali techniku a dali celkově více peněz do naší obrany. Víte, že jsme se zavázali, že dosáhneme podílu dvou procent obranných výdajů vůči HDP nejpozději do roku 2025 a ty peníze musí být rozumně využity. Důležité je, abychom nakupovali, modernizovali naši armádu. Všechny tyto věci jsou ve hře, teď to ale nebudu komentovat.

Dokážete si tedy například představit, že by nákup 24 stíhaček, které mají nahradit 14 pronajatých švédských gripenů, proběhl formou přímého nákupu v USA, bez tendru?

Musí to být v souladu s naší legislativou a se zájmy na posílení na obranyschopnosti naší země. Podrobnosti vám ale řekne paní ministryně Černochová.

Výrazným tématem současnosti jsou protiruské sankce. Ve spolupráci ministerstev financí a zahraničí se tvoří jistý seznam ruských oligarchů s českou stopou, kteří by měli být přidáni na celoevropský sankční seznam. Ale vše probíhá poměrně pomalu. Nezdá se vám, že Česko je v této oblasti málo aktivní?

Mně se nezdá, že bychom v tom nebyli aktivní. My jsme tady zmrazili ruský majetek za vyšší stamiliony korun. Takže naše orgány pracují aktivně a toto je něco, co naprosto jasně dodržujeme.

Ale je tu řada ruských podnikatelů, kteří by na tom evropském seznamu klidně mohli být, ale stále nejsou.

To je nějaká teoretická úvaha, já se jí nebráním, ale také říkám, že my jsme v EU prosazovali a stále prosazujeme co nejtvrdší sankce. V řadě aspektů se u těch sankcí podařilo jít až na tu nejzazší mez. A z toho mám radost. A ty sankce, na kterých jsme se domluvili, tak v ČR dodržujeme. A to si myslím, že je důležité.