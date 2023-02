Fiala řeší historickou křivdu. „Ti lidé jsou v odpadových jámách,“ říká historik

Nachází se tam zřejmě těla sedmi parašutistů včetně Gabčíka a Kubiše, ale i stovky dalších obětí nacistické a komunistické totality. A mezi nimi i desítky těl jejich vrahů, zabitých gestapáků.

Nedořešenou situaci na Ďáblickém hřbitově už chtěl řešit nejeden politik. Naposledy se k tomuto úkolu přihlásil premiér Petr Fiala.

„Ďáblický hřbitov má temnou a pohnutou minulost. Je to místo, kde spočívají jak oběti nacistického a komunistického teroru, tak bohužel i jejich trýznitelé. Jde o velkou historickou křivdu a není možné, aby hrdinové měli místo ve stejných hrobech jako zločinci,“ uvedl tento týden na svém twitteru.

A zároveň oznámil, že v rámci Úřadu vlády vznikne skupina složená z odborníků, historiků a zástupců veřejných institucí, jejímž úkolem bude tuto křivdu napravit.

Historik a ředitel památníku v Lidicích Eduard Stehlík v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekl, že k exhumaci mělo dojít už dávno, a iniciativu vlády vítá.

„Ti lidé jsou v odpadových jámách, jsou prakticky na smetišti, takže je potřeba tuhle historickou hrůznou skutečnost napravit,“ vysvětluje historik.

Jak hodnotíte iniciativu premiéra, který chce situaci na hřbitově řešit?

Za mě je to vynikající věc a jsem nesmírně rád, že k tomu pan premiér tímto způsobem přistoupil. Určitá skupina historiků – a já jsem byl jeden z nich – se snažila toto téma otevírat už v uplynulých letech několikrát. Ale vždycky to naráželo na neochotu některých vysokých státních úředníků.

Neochota v té věci něco dělat se podpírala údajným tvrzením - nechme mrtvé spát. A údajně si to příbuzní nepřejí, aby ty exhumace proběhly, a podobně. To jsou všechno nesmysly, nikdo nikdy nedoložil jediného člověka, který by tam měl popraveného nebo zavražděného příbuzného, který by odmítal, aby se s tím cokoliv dělo.

Jsou tam vedle sebe oběti nacistického režimu nebo i hrdinové, kteří bojovali proti nacistickému režimu. Vedle nich popravení, vlastizrádci, kolaboranti a gestapáci a potom o kousek dál vlastně ve stejných jámách, které pokračují chronologicky, zase oběti režimu komunistického, takže je opravdu nenormální, aby něco podobného nadále trvalo.

Hlavním cílem této nové iniciativy je provést exhumaci, a teď je otázka – kolika těl? Protože by to byla asi masová exhumace.

Z mého pohledu je zapotřebí prakticky udělat exhumaci celé části toho hřbitova, kde víme, že ty hromadné hroby jsou. Bavíme se o několika stovkách těl. Nejsou to jednotlivci ani desítky, ale v každém případě víme, že to pohřbívání, nebo to ukládání do těch hromadných hrobů probíhalo.

Když člověk stojí před tím tzv. čestným pohřebištěm, tak paradoxní je, že to čestné pohřebiště je z větší části rozmístěno nad hroby právě těch popravených nacistických spolupracovníků, nacistů, kolaborantů a zrádců.

Podívejte se, jak to aktuálně vypadá na hřbitově v pražských Ďáblicích:

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy +2

Jsou aspoň nějaké indicie, kde je kdo pochován?

V současné době víme, odkud byly vyňaty ostatky pátera Josefa Toufara. To znamená, že tam máme časovou osu, kde je ten hrob nebo kde je ta čára. Doprava jsou ti starší, doleva jsou ti po roce 1950. To znamená, že se tam dají tyto exhumace provádět.

Nejde vlastně o klasickou formu exhumace. Zdůrazňuji to - jedná se o archeologickou exhumaci. A existuje tady celá řada vynikajících odborníků v tomto státě, kteří jsou schopni tohleto provádět.

Ta skupina například pracovala na táboře v Letech - Pavel Vařeka ze Západočeské univerzity je jeden z těch vynikajících odborníků, a stejně tak máme špičkové experty jako Daniela Vaňka, kteří dělají DNA, prováděli DNA analýzy po občanské válce v bývalé Jugoslávii při odkrývání těch hrobů. Můžeme se opravdu poučit z toho, co dělají Poláci, kteří dokonce byli schopni identifikovat mladého důstojníka zavražděného v roce 1947, naprosto jednoznačně ho identifikovali.

V minulosti snahy o vyřešení situace narážely také na argument, že to bude stát hodně peněz…

Vytáhnout v tuto chvíli otázku, že to nejde kvůli tomu, že na to nejsou peníze, může jenom blbec, omlouvám se za to, ale pokud tohle někdo řekne, tak se pro mě absolutně diskvalifikuje jako člověk, který má aspoň elementární empatii.

Je to naše povinnost k lidem, kteří se naprosto zásadním způsobem zasloužili o obnovu Československa a kteří položili své životy v boji proti hnědé a rudé totalitě. Nemůžeme udělat nic jiného, to je naše povinnost. Je ostuda, že se to ještě neudělalo.

Můžete připomenout, kdo je tam pohřbený?

Podle všeho by to mělo být těch sedm parašutistů včetně Gabčíka a Kubiše. Ti všichni by měli být bezhlaví, protože jim byly uříznuty hlavy, které potom byly používány při výsleších a následně zachovány jako preparáty až do konce války, pak zničeny pravděpodobně na nějakém jiném místě.

Měl by tam být ale třeba i štábní kpt. Václav Morávek, měla by tam být paní Moravcová, která spáchala sebevraždu při zatýkání, jedna z hlavních ukrývatelek parašutistů, Zelenka-Hajský, František Peltán, tzv. čtvrtý z té skupiny Tří králů, takže opravdu, co jméno, to legenda domácího odboje.

A pochopitelně, pokud jde o ty negativní osoby, tak měl by tam být K. H. Frank jako bývalý státní tajemník v Protektorátu, měl by tam být Karel Čurda jako zrádce, měli by tam být gestapáci, kteří se podíleli na vyvraždění Lidic. To spektrum je tam nesmírně široké.

Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy Fotka K. H. Franka, květina a svíčka. Na hřbitově v Ďáblicích si někdo v roce 2020 připomněl tohoto nacistického zločince. Podle Správy pražských hřbitovů je to poprvé v historii. Předměty hřbitov tehdy odstranil.

Mohly by se najít ostatky Zdeny Mašínové starší? Jeden neúspěšný pokus byl v roce 2020.

Ano, ale tam je potřeba říci, že Zdena Mašínová vycházela z toho, že chodila na ďáblický hřbitov, kde se dozvěděla, že pravděpodobně někde v těchhle místech maminka je uložená, a jeden z hrobníků jí ukázal, že údajně tělo její maminky bylo vhozeno do hromadného hrobu společně s dětmi, které se narodily ve vězení a zemřely tam. Tělo paní Zdeny Mašínové starší se nalézt nepodařilo, ale to samozřejmě neznamená, že ten člověk se spletl.

Je podle vás naděje, že by se ještě ostatky Zdeny Mašínové starší mohly najít, když by se konala hromadná exhumace?

Myslím si, a to je moje soukromá teorie, že nebyl důvod ji pohřbívat někde jinde. Tam byly vlastně hrobové šachty, kde byla vždycky ve čtyřech vrstvách nad sebou po 10 rakvích umisťována těla, někdy bylo v těch bednách víc těl. Já si myslím, že Zdena Mašínová je na druhé straně toho chodníku, kde jsou ty ostatní, že ji tam najdeme, jsem o tom přesvědčený.

Kde by po případné exhumaci měly být ostatky nově uloženy?

My jsme otevírali tu věc už kdysi, protože svého času proběhlo dokonce veřejné slyšení v Senátu, probíhala jednání, kdy to vypadalo před nějakými šesti lety, že se to pohne opravdu tím správným směrem.

Jednou z věcí, kterou jsme tam řešili, by bylo vytvoření národního hřbitova, nebo nějakého pohřebiště hrdinů v rámci nějakého hřbitova uvnitř hlavního města Prahy, kde by se tito lidé pohřbili, podobně jako to dělají Poláci, kteří prakticky s vojenskými poctami ty identifikované mrtvé ukládají na speciálně k tomu vyhrazeném pohřebišti.