Glosa: Drbání prasete místo čtení Kundery. Léto s Babišem

Je to přesně půl roku, co prezidentem České republiky nebyl zvolen Andrej Babiš. Po mediální pauze, kterou si předseda hnutí ANO po vyčerpávající kampani a volební porážce zcela pochopitelně a zcela správně naordinoval, pozorujeme v letních měsících postupný návrat někdejšího premiéra do veřejného prostoru.