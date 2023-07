Babiš si ve Sněmovně vyřizoval účty s Jurečkou

Marian Jurečka by se podle něj měl přestat strefovat do Agrofertu. „Nechápu, proč na mě útočíte. Já mám na vás nabito, já mám dobrou paměť,“ vzkázal v tu dobu nepřítomnému ministrovi.

Zvěsti o kontaminovaném obilí z Ukrajiny se objevily na jaře, a to v souvislosti s dodávkami do Evropy. Jeden vzorek zachytili na Slovensku, v Česku ale kontroly obavy nepotvrdily. Přesto se v té souvislosti objevila řada dezinformací, Ministerstvo zemědělství se proti nim ohradilo a označilo je za nebezpečné lži a hoaxy . V úterý pak Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) informovala, že u obilí vyhovělo tuzemským požadavkům všech 92 odebraných vzorků .

Jurečku vyzval, aby ukázal majetkové přiznání a řekl, za co koupil kombajn. „A vy se chlubíte, že na něm budete sekat to obilí. A je pravda, že někteří zemědělci vám dávají dobré ceny za to sekání? A proč to vůbec sekáte? Vy nemáte střet zájmů? Jen Babiš?“ ptal se expremiér.