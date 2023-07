Inspekce si vzala do hledáčku obilí a kuřecí maso z Ukrajiny

Klanica uvedl, že počet kontrol ani nevyhovujících vzorků se nevymyká z dlouhodobých průměrů. „Vzhledem k personální situaci zvládneme provést 45.000 až 50.000 kontrol ročně. Nevyhovující vzorky spadají do široké škály pochybení, od kvality potraviny, chyb v označování až po bezpečnost potravin. Vzorků, které by přímo ohrožovaly zdraví spotřebitelů, je ale naprosté minimum,“ řekl Klanica.

V období od 1. ledna do 20. června bylo podle Státní veterinární správy (SVS) do České republiky z Ukrajiny dovezeno 21 zásilek drůbežího masa o celkové čisté hmotnosti 403,9 tuny. „Pokud jde o obchod s drůbežím masem ze zemí EU, bylo ve stejném období nahlášeno 49 263 tun. Podíl masa z Ukrajiny na obchodu s masem ze zemí EU tvoří 0,9 procenta,“ sdělil mluvčí SVS Petr Majer.

„To, co je teď na Slovensku, zanedlouho bude i v České republice. Nemůžeme do budoucna očekávat, že dovozy klesnou, spíše se budou zvyšovat. Jsme za všestrannou pomoc Ukrajině, ale za podmínky, že dovoz potravin nemůže deformovat vnitřní trh,“ řekl novinářům Bíreš. Za prvních pět měsíců letošního roku ve srovnání s obdobím ledna až května roku 2022 podle něj vzrostl dovoz potravin z Ukrajiny na Slovensko o 734 procent. „U zpracovatele kuřecího masa na Slovensku je byznys plán postavený na principu, že 85 procent kuřecího jde do Evropy, a to včetně České republiky, a 15 procent zůstává na Slovensku,“ doplnil Bíreš.